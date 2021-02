Simón y el 8M: "No es lo mismo estar debajo de un paso de Semana Santa que en una manifestación de 500 personas"

Ha sido preguntado por la posibilidad de que se realicen manifestaciones de 500 personas el 8M

Simón dice que se pueden realizar si se siguen las medidas adecuadas para reducir el riesgo

"Depende mucho de cómo se relacionen esas 500 personas que se manifiestan juntas"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, se ha mostrado flexible al ser preguntado por la posibilidad de que en algunas comunidades se permitan manifestaciones por el 8-M, contestando específicamente a la pregunta de un periodista que le recordaba que la Delegación del Gobierno de Madrid había establecido en un 500 personas el aforo máximo para permitir este tipo de actos.

El epidemiólogo, sin oponerse, ha defendido que existe la posibilidad de realizar ese tipo de manifestaciones de una forma alternativa a la habitual, respetando todas las normas sanitarias preceptivas para evitar el contagio y controlar la transmisión.

“En cuanto a si las manifestaciones de más de 500 personas pueden incrementar el riesgo de contagio… Creo que esto lo hemos debatido muchas veces a lo largo de este año: depende mucho de cómo se relacionen esas 500 personas que se manifiestan juntas. Las personas que mantengan la distancia, lleven su mascarilla, tengan cuidado y mantengan las medidas de precaución, desde luego van a reducir mucho los riesgos. No a cero, porque no se pueden reducir a cero, pero van a reducir mucho los riesgos. Creo que en España es verdad que se han establecido aforos concretos o tamaños concretos en muchos momentos, pero sí que es verdad que España desde el principio ha tenido un cuidado especial con no especificar únicamente cifras sino establecer también la calidad de la relación entre las personas que se juntan. Si las personas mantienen medidas de precaución adecuadas entre ellas el riesgo se reduce mucho”, ha respondido.

"Se que no va a gustar"

En este sentido, los periodistas, durante la tradicional ronda de preguntas, le han vuelto a preguntar sobre ello, y ha repetido: "Los riesgos están relacionados con la forma en que se relacionan las personas y cambia también según la razón por las que se juntan las personas. Yo no soy experto, pero no es lo mismo estar debajo de un paso de Semana Santa, trasportado por muchas personas juntas, que una manifestación de 500 personas donde se puede mantener la distancia. Sé que no va a gustar peor hay alternativas que puedn satisfacer necesidades de todos, tanto religiosas como sociales".

Si se mantienen medidas de control de riesgos en cualquier ámbito los riesgos se disminuyen. Si se pueden evitar agrupamientos de personas mucho mejor. Y desde luego que no vaya nadie con síntomas

Carolina Darias y su "no ha lugar" a las manifestaciones multitudinarias en el 8M

Sus palabras, pronunciadas en el marco de la comparecencia para hacer análisis de la situación epidemiológica de España, llegan después de que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, se hubiese pronunciado ayer, tras el Consejo Interterrirtorial, respecto a la misma cuestión.