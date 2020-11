Simón, sobre el precio de las mascarillas: “Apenas sé hacer la declaración de Hacienda, no voy a hablarles de impuestos”

Continúa la presión en el sistema sanitario

"Tenemos 13 o 14 comunidades en situación de estabilización"

La bajada del 25% en el precio de las mascarillas

Crítico con las PCR en aeropuertos: “Tendrán un impacto muy pequeño”

“Yo tengo personalmente una postura un tanto crítica en cuanto a controles en puertos y aeropuertos porque considero que el impacto en la transmisión es mínima y el esfuerzo que hay que hacer desde mi punto de vista no compensa. No obstante no estoy en contra de estas medidas”, ha matizado.

“Las pocas sospechas de reinfección en España no se han podido demostrar”

“Tenemos alguna información no de reinfectados, sino de repositivos: personas que han tenido una PCR positiva en un momento, una negativa, y una positiva posterior. Esto no implica reinfección. Muchos pueden ser por la sensibilidad de la prueba debido a la toma de muestras. Algunos pueden ser por la concentración de virus que puede rebrotar. No es lo mismo una persona que repositiviza que una reinfectada. Confirmar una reinfección es muy difícil. Hay algunas repositvizaciones que dejan grandes sospechas, pero esto implica poder secuenciar la cepa de la primera infección y la de la segunda, compararlas y valorar si son diferentes. Es difícil encontrar en muchos casos la primera y segunda cepa. En algunos se ha obtenido y sabemos que la reinfección es posible, pero es en el mínimo de los casos. Estamos barajando por debajo del 1%. Tenemos un número muy bajo de repositivos. La mayor parte de ellos no son reinfecciones. Las pocas sospechas de reinfección en España no se han podido demostrar o confirmar hasta la fecha. Hemos tenido unas 12 altas sospechas de reinfección. No puedo garantizarlo, pero realmente no creo que haya más probabilidades en adultos o más jóvenes. Sí es verdad que el sistema inmune suele ser un poco menos potente en personas más mayores. Es una hipótesis que en su momento se podrá comprobar”, ha dicho.