España en rojo: Simón vuelve a sacar el mapa y pide no "tirar por tierra los esfuerzos" en este puente

“En alto riesgo de que por cualquier error la epidemia vuelva a repuntar”

“Espero que se pueda ver que prácticamente todo el territorio español sigue estando en un umbral de riesgo o muy alto (rojo oscuro) o alto (un rojo un poco más claro”, ha subrayado, para dejar claro que “los datos que estamos observando, si bien la evolución es favorable, no indican todavía que estemos en una situación en la que podamos relajarnos con las medidas que estamos implementando”. “La evolución en España sigue siendo muy complicada. Seguimos teniendo una incidencia muy alta y seguimos estando en un alto riesgo de que por cualquier error en el control de la epidemia vuelva poder a repuntar.

“Seguimos teniendo una situación de mucha presión en nuestro sistema asistencial”

“Nos queda mucho para poder empezar a relajarnos”

“La transmisión se está produciendo en nuestro país y no se asocia a los viajes”

Por último, antes de dar paso a la tradicional ronda de preguntas de los periodistas, y finalizando su discurso, Fernando Simón se ha referido a los casos de coronavirus importados en España y ha aportado datos para defender que la transmisión se está produciendo en nuestro país y no a través de los viajes:

“Desde el día 23 de noviembre, se han identificado un total de 1.020 personas a las que se les ha tenido que realizar una prueba de anticuerpos por no haberla realizado en su país de origen. De estas 1.020, 14 de ellas han resultado positivas. A las 14 se les ha tenido que realizar una prueba de PCR para verificar si esos casos eran realmente positivos o no, porque el valor predictivo positivo de esta prueba en aeropuertos con situaciones de muy baja probabilidad de infección es bastante bajo; por debajo claramente del 50 o 60% es el valor predictivo positivo de antígenos rápidos”.

“Son 14 casos de un total de 80.000 viajeros que ha habido que analizar. Son cifras relativamente pequeñas. Nuestro problema y el problema de los países europeos no está ahora mismo asociado a los viajes. Ahora mismo tenemos que tener la idea muy clara: la transmisión de esta enfermedad se está produciendo en nuestro país y no está asociada a los viajes”, ha concluido.

El plan de Navidad: “Primero tenemos otro periodo de riesgo, que es el puente”

“Una vez tengamos cuidado y sepamos que no ha implicado un incremento de transmisión es cuando tenemos que empezar a preocuparnos por la Navidad”, ha dicho, señalando que en función de la situación y la evolución podrían implementarse o no distintas modificaciones en las medidas adoptadas o recomendadas.

“Este tipo de concesiones tienen que ir asociadas a un mantenimiento de las medidas lo más estricto posible: mascarillas, higiene personal, distanciamiento físico etc. Entendemos que las vacaciones y las festividades navideñas son especiales y alguna concesión hay que hacer, pero tienen que ir asociadas a extremar otro tipo de medidas de precaución”, ha subrayado.

En este sentido, respecto a la polémica que ha suscitado el término ‘allegado’ después de que Sanidad apuntase que las excepciones en las fechas más señaladas de Navidad permiten que visitemos a amigos y allegados, Simón ha sido conciso: “La utilización del término no es casual. Se debe tratar de recoger todas las situaciones sociales que se pueden encontrar en nuestra sociedad. Poner familias tiene una definición legal y en los diccionarios muy determinada que no incluye todas las situaciones sociales en las que podemos incurrir. Familias puede ser injusto para personas que tienen una relación igual de estrechas que una familia, pero que pueden no estar incluidas en el término legal, oficial, de familia. Por tanto hay que incluir términos que incluyan estas realidades; personas con especial relación en parentesco, afecto o dos o tres adjetivos o palabras más incluidas en su definición. Una persona que celebra todas las navidades de su vida con su vecino debería poder hacer lo mismo igual que un primo lo hace con otro primo. La situación sí que puede estar sujeta a trampas, por así decirlo, pero todas las medidas que estamos aplicando para el coronavirus tienen un importante componente de responsabilidad social individual. Debemos ser capaces de cumplirlas de la forma más adecuada posible”.