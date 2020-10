Simón: “Las que están en rojo muy oscuro o rojo vivo están en riesgo alto o muy alto, creo que no hay mucho más que decir”

La positividad también se dispara

España, en alerta roja

“Creo que un confinamiento muy corto no es suficiente”

No se descarta ninguna medida: tampoco el confinamiento domiciliario

“Creo que las medidas que se pueden implementar y no sean implementado todavía todos las conocemos. A todo el mundo le planea la sombra del confinamiento domiciliario, y el cierre de las escuelas, que creo que es lo último que se debería proponer. A todo el mundo le planea la sombra del cierre de toda la actividad no esencial. Creo que no es necesario. El punto es si esas medidas se han descartado o no: no se ha descartado ninguna medida. Se van implementando progresivamente. Ahora se están implementando muchas y muy duras. Cada vez quedan menos. Cuanto antes y más duras mejor, pero el impacto no es solo en la salud, sino en todo el resto de las actividades sociales y económicas. Por eso, tenemos que ser cautos a la hora de proponer medidas. Si necesitamos bajar rápido habrá que implantar medidas más contundentes. Ahora mismo, desde el domingo si no me equivoco está en vigencia el estado de alarma. No han pasado ni 4 días. Tenemos que tener un poco de cuidado y calma”, ha señalado.