El vaticinio de Simón sobre la temida cepa británica en España: “Puede ser la dominante en marzo”

"La positividad se ha estabilizado en las últimas semanas"

La cepa británica podría ser dominante en España a mediados de marzo

“Reino Unido detectó la variante de interés, la B117, a mediados-finales del mes de septiembre. No fue hasta mediados de diciembre, en el que se identificó como la variante claramente dominante que ocupaba por encima del 60% y actualmente ocupa casi el 80-100%, dependiendo de las zonas de las variantes circulantes. Es cierto que durante todo este proceso el incremento en la ocupación del nicho ecológico de esta variante no ha sido homogéneo. Ha habido periodos en los que ha habido un incremento mayor, pero siempre han sido de varias semanas. De hecho, coincide poco más o menos que lo que ha pasado en Irlanda, donde ha pasado de ocupar alrededor del 4 o 5% a ocupar el 46% en un periodo de alrededor de seis semanas. En Reino Unido fue una evolución similar. En España tenemos estimaciones que no son muy precisas todavía, sobre cuánto podría estar circulando. Los datos que tenemos de muestras aleatorias indican que estaría claramente por debajo del 5%. En el norte de España se han detectado 3 muestras de 1.000 realizadas que tienen la variante B117. En otros estudios se han detectado alrededor del 4,5 o 4,6% de positividad. Ahora estas cepas hay que secuenciarles y ver cuántas son de la cepa británica. La estimación actual de los virólogos en España es que estaríamos claramente por debajo del 5% a nivel nacional. Muy por debajo. Lo que no es aplicable es a todos los territorios. Puede haber zonas concretas donde se haya producido un brote asociado a una introducción de la cepa, donde la probabilidad de encontrarla sea mayor del 3 o 4% a nivel nacional. Las expectativas que tenemos, si evolucionara como en Reino Unido e Irlanda… estaríamos esperando que fuera una cepa dominante, que podría llegar a alrededor del 40 o 50% de ocupación de espacio aproximadamente hacia mediados del mes de marzo. Tenemos que ver cómo evoluciona. Puede haber o aparecer otras cepas que compitan con ella de forma diferente a como han podido competir otras cepas circulantes en otros países. Pero la expectativa podría ser que hacia el mes de marzo sea una cepa dominante en España. Ahora mismo, claramente no lo es”, ha sentenciado.