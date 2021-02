Simón: "La situación en España sigue siendo de este color, no es ni verde ni amarilla ni naranja"

Para evidenciarlo, tras señalar que la ocupación de camas convencionales de hospital está e n 18,27% , y la de camas de UCI en 40,51% , con 4 comunidades autónomas por encima del 50% , lo que les obliga a la necesidad de reprogramar la actividad hospitalaria , Fernando Simón ha vuelto a echar mano de su mapa de España para ilustrar la gravedad del escenario ante el cual nos encontramos en esta tercera ola: “ La situación en España sigue siendo de este color , no es ni verde ni amarilla ni naranja, ni siquiera rojo clarito. Tenemos que tener claro que esto no se ha acabado”, ha subrayado.

"Las desescaladas mal hechas conllevan nuevas olas antes de tiempo"

“Estamos todavía en medio de todo el proceso de control y tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos. Eso no quiere decir que, a medida que evolucione la epidemia, algunas medidas de control muy drásticas que llevan implementando las comunidades durante mucho tiempo, no puedan modificarse de alguna forma. A medida que se puedan ir modificando algunas se tendrá que ir garantizando que las otras se cumplen bien. Y si puede ser mejor, mejor. Que se relaje alguna medida concreta no implica que tengamos que dejar de utilizar la mascarilla cuando hay que utilizarla, que tengamos que dejar de lavarnos las manos, que tengamos que dejar de mantener las reuniones con nuestros convivientes y tratar de evitar contactos con grupos que no son nuestros convivientes… Tenemos que seguir manteniendo todas las medidas que dependen de cada uno de nosotros siempre, y las medidas poblacionales, si bien es cierto que se tiene que descender muy despacio, con mucho cuidado, también es cierto que en algunas comunidades autónomas podría ser que algunas de esas medidas se pudieran relajar. Pero desde luego, ni todas, ni todas a la vez”, ha dicho Simón, lanzando un aviso a navegantes y advirtiendo que hay que ir con mucho cuidado en la flexibilización de las medidas de restricción, haciendo que la modificación de las mismas sea muy progresiva y ajustada a la situación epidemiológica.