Los contagios por covid parece que van bajando poco a poco, aunque el número de muertos sigue siendo aterrador, este miércoles se cifraban en 584 . La mayoría de comunidades autónomas apuestan por mantener las restricciones , pero algunas ya han dado pasos para empezar a abrir la mano a la hostelería y la movilidad de sus ciudadanos como en Extremadura, Castilla-La Mancha o Andalucía, mientras que Madrid prevé flexibilizar el toque de queda y el cierre de los bares. Con la mejoría de algunos indicadores en esta tercera ola de la pandemia, especialmente el referido al descenso de los contagios, son más las comunidades autónomas decididas a no suavizar sus restricciones por el momento. Es precisamente este debate , el de aliviar o no las medidas, el que este miércoles ha vuelto a ponerse sobre la mesa en muchas comunidades autónomas horas antes de que los consejeros de Sanidad se reúnan como cada semana con la ministra Carolina Darias en el Consejo Interterritorial de Salud .

Extremadura, Andalucía, Castilla la Mancha y Madrid abren la mano

A partir de este viernes Extremadura volverá a abrir la hostelería de 7 a 18 horas y con uso obligatorio de la mascarilla; los centros comerciales y los espacios culturales y deportivos.



Levantará además el cierre perimetral de los municipios, a excepción de los de más de 3.000 vecinos con una incidencia de covid acumulada a los 14 días superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes, 22 en la actualidad.



Con "cautela" el gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado también que tiene previsto relajar sus medidas en dos fases, aunque será este jueves cuando apruebe el primer paquete de flexibilización y dentro de otros 10 o 15 días, en función de la evolución de la tercera ola y la incidencia del virus, "una segunda fase de normalización", en palabras del presidente autonómico, Emiliano García-Page.



Si el descenso de contagios continúa hasta el viernes, la Comunidad de Madrid también prevé relajar algunas medidas. La idea planteada este miércoles pro su vicepresidente, Ignacio Aguado, es retrasar el toque de queda de las 22:00 a las 23:00 horas y flexibilizar la hora de cierre de la hostelería, que en estos momentos está fijada a las 21:00 horas.



El Gobierno madrileño se plantea un cierre "flexible" de la hostelería para que los bares y restaurantes no tengan una hora fija de cierre, siempre que sea antes del comienzo del toque de queda.



Por último, Andalucía estudia que aquellos municipios donde se haya registrado una bajada sostenida de contagios de covid de diez días consecutivos puedan cambiar a una fase en la que las medidas sean menos restrictivas.



De hecho, el Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto ha acordado reducir "de 14 a 7 días" las restricciones de la movilidad no esencial y que la revisión de la incidencia del virus en los municipios se hará una vez a la semana en lugar de dos como hasta ahora.



No obstante, el presidente regional, Juanma Moreno, ha anunciado que a partir de las 18:00 horas estará prohibido la venta de alcohol en cualquier establecimiento comercial "para evitar el consumo en la calle y reforzar el respeto a las limitaciones".



La hostelería mantiene el cierre a las 18:00 horas, pero hasta ahora se podían comprar bebidas alcohólicas en supermercados y en otros establecimientos de alimentación.