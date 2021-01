Simón señala que la variante británica será "predominante, por encima del 50%, de febrero a marzo"

No obstante, el epidemiólogo detalla que la nueva información “es interesante porque va asociada a una incidencia acumulada en 7 días que está ya claramente por debajo del 50% ”, situándose exactamente en 397,49 , lo que indica, dice, “que es muy probable que en los próximos días sigamos viendo ese descenso muy suave en la media nacional”.

La situación en los hospitales sigue siendo crítica

“La presión hospitalaria se va a seguir manteniendo durante varios días. Los datos de ocupación hospitalaria aumentan, con varias comunidades por encima del 30% y la ocupación de camas de UCI es de casi el 43% , con 6 comunidades autónomas por encima del 50%. Esto implica que aunque empecemos el descenso de la transmisión o de la incidencia en el número total de casos, el número de camas de hospital y Uci van a seguir recibiendo presión durante varios días más”, ha dicho, para detallar a continuación: “Podemos esperar que alrededor de principios de semana que viene, quizás, hayamos llegado a la estabilización en camas hospitalarias, pero las camas de UCI si no conseguimos reducción rápida o drástica van a seguir incrementándose durante los próximos 10 días , poniendo a los hospitales en situación muy complicada ”.

El epidemiólogo quiere insistir en ese mensaje que ya pronunció el lunes : ya no basta con un descenso, es preciso un descenso rápido, porque muchas UCI están absolutamente saturadas.

1.783 muertos en la última semana

La tasa de positividad desciende

La temida variante británica del coronavirus

Ello tiene varias implicaciones, ha añadido, porque “la variante, en principio, es más transmisible , aunque la información de Reino Unido indicaría que las medidas de control son igualmente eficaces tanto en las zonas donde es predominante como en las zonas en que no lo es”, aunque, ha dicho, “obviamente se deben aplicar correctamente”.

Otras variables que pueden afectar, ha dicho, es que “no conocemos el impacto que pueden tener las otras variantes circulantes en España en la progresión de esta cepa”. “Sabemos que las que había en Reino Unido no pusieron oposición a la diseminación de la variante británica allí. Aquí creemos que tampoco la pondrán, pero lo cierto es que todavía no tenemos evidencia”.