Hospitales saturados y sanitarios al límite: uno de cada tres pacientes en UCI están ingresados por covid

En total, son 3.734 las personas que permanecen ingresadas en cuidados intensivos , mientras el total de pacientes hospitalizados por covid se eleva a 26.542 . Con estos datos, la ocupación de camas convencionales de hospital es del 20.8%, y los sanitarios ya no pueden más.

Saturación en los hospitales

Desde los hospitales son muchos sanitarios los que no dejan de hacer llamamientos para que cada uno cumpla con las medidas preceptivas para controlar la transmisión y se mejore sus condiciones. Precisan, desesperadamente, que frene la oleada de pacientes que llegan a los centros, desde donde se afanan por ampliar los espacios covid para poder dar cabida a tantos afectados en el marco de un férreo y fatigante protocolo.

En total, 12 comunidades tienen las UCI por encima del 25%, y la situación no se espera que mejore próximamente. Aunque Sanidad observa una cierta “estabilización” y considera que “los incrementos que se están observando son cada día más pequeños”, –pese a que en el último balance se ha marcado un nuevo récord con 44.357 casos más–, la realidad es que si verdaderamente se ha llegado a una meseta en la curva, los efectos en los hospitales, así como en las cifras de fallecidos, tardará todavía tiempo en apreciarse. Concretamente, dice Simón, “el allanamiento no se va a apreciar hasta por lo menos dentro de una semana, si no más tarde”.