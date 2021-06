Garamendi rompe a llorar tras recibir dos minutos de aplausos en la CEOE tras su polémica con los indultos

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, no ha podido evitar llorar tras recibir dos minutos de aplausos hoy en l Asamblea General ordinaria de la patronal tras la polémica generada por sus palabras sobre los indultos a los presos del 'procés'. Con los asistentes en pie, Garamendi se ha emocionado por el recibimiento de sus compañeros, llegando a derramar alguna lágrima, y ha señalado que lo que ha vivido en los últimos días ha sido una "injusticia". "He pasado unos días muy malos", ha reconocido a posteriori el dirigente de la patronal, que ha añadido que siempre ha defendido el Estado de Derecho, el imperio de la Ley, la unidad de España y la monarquía parlamentaria. "Se ha cogido el rábano por las hojas y se ha utilizado una parte de una hora de entrevista, que además no es literal", ha afirmado el líder de la CEOE.