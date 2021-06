La CEOE contradice a Casado sobre los indultos: serían bienvenidos si llevan a "que las cosas se normalicen"

Así lo dijo tal cual: "Nosotros planteamos la estabilidad. En el Estado de Derecho está la facultad del Gobierno de dar estos indultos . Hay muchas opiniones dentro de mi casa, entre los empresarios de este país, pero si está dentro del Estado de derecho es. una facultad del Gobierno y no vamos a entrar. El mundo de la empresa catalana lo ven desde un punto de vista, en otros sitios de España se ve de otra forma. El Estado de derecho funciona y dentro del Estado de derecho también están los indultos. Si esto al final acaba en que las cosas se normalicen, pues bienvenidos sean ", ha asegurado Garamendi.

Sobre el perdón a los políticos catalanes, Casado argumentó durante su conferencia que solo llevaran a la frustación y auguró que estos iban a reincidir. "Se habla de indultos sin arrepentimiento, cuando se amenaza con reincidir, cuando el ministerio fiscal tiene 12 informes en contra. Y cuando el tribunal sentenciador dice que no se pueden conceder. Mi pregunta es si no van a generar más frustración en el futuro cuando una persona no los pide, dice que van a reincidir.