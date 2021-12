Se cumple un año del Isabel Zendal, el hospital de la polémica, con casi 8.400 pacientes atendidos

"Ahora con más motivo lo que pretende Madrid es que toda la patología Covid vaya al Zendal", defendió la pasada semana el viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, que explicó que "es muy importante" no paralizar el resto de actividad asistencial para "avanzar en listas de espera quirúrgicas y de pruebas y consultas".

Dotado de la UCI más avanzada de Madrid y equipado con respiradores de última generación, con TAC, equipos de rayos y con ecografía", inauguró a finales del pasado mes de marzo una Unidad de Rehabilitación Integral Post-Covid para la recuperación de pacientes que, tras superar la fase crítica de la enfermedad, presentan secuelas graves y requieren cuidados multidisciplinares. Pero esta rehabilitación no será también para pacientes no Covid. "La mayor parte no serán Covid, ha matizado", explicó Zapatero.