En la unidad de semicríticos del Hospital Zendal de Madrid: dar oxígeno sin intubar para salvar vidas

En Madrid, el Hospital de Emergencias Isabel Zendal, construido durante la pandemia, ha aliviado la presión hospitalaria . Ya atiende a más de medio millar de pacientes y, a muchos, se les evita ser intubados en la UCRI , la Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios. Actuar rápido es fundamental para reducir el número críticos a los que no queda más remedio que ingresar en la UCI.

Son neumólogos y anestesistas especialistas en dar oxígeno evitando la dureza de la intubación que no todos soportan. "Tengo 21 años pero yo lo he pasado muy mal. No te conciencias de lo peligroso que es el virus hasta que tú estás aquí y ves todo", confiesa uno de los pacientes más jóvenes que se encuentra ingresado en el Hospital Isabel Zendal.