La orden de Ayuso de represalias a los sanitarios que digan no al Zendal podría terminar en los tribunales

El proyecto estrella de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, no para de darle disgustos. El hospital Isabel Zendal ha centrado las críticas por la calidad de la comida, la situación higiénica sin agua en los baños y la falta de sanitarios, esos que están cargando con todos los desaguisados de esta pandemia. Ayuso, sin embargo, no afloja su pulso y quizá por eso ha dado la orden de no volver a contratar en el mismo centro a ningún profesional de refuerzo por el Covid-19 que rechace trasladarse al inaugurado hospital de pandemias.