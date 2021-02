Última hora del coronavirus | En dos semanas llegarán a España las primeras vacunas de AstraZeneca

Las vacunas , pero, sobre todo, las medidas impuestas parecen estar dando sus frutos frente al coronavirus. Desciende el número de contagios y la incidencia acumulada , hasta los 865 casos por cada cien mil habitantes, aunque sigue siendo muy elevada . Mientras tanto parecen llegar más vacunas. Las primeras dosis de AstraZeneca llegarán en dos semanas, aunque puede que no se pongan a personas mayores.

8.15 EEUU no detendrá indocumentados en centros de vacunación. El Gobierno de Joe Biden anuncia que no realizará detenciones rutinarias de inmigrantes indocumentados en los lugares de vacunación contra la covid-19. " Es un imperativo moral y de salud pública garantizar que todas las personas que residen en los Estados Unidos tengan acceso a la vacuna" , anunció el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) en un comunicado. Así mismo, alentó a todas las personas, "independientemente de su situación migratoria", a vacunarse contra la covid-19 cuando reúnan los requisitos según las pautas de distribución en sus ciudades.

06:48 En dos semanas llegarán a España las primeras vacunas de AstraZeneca con dudas sobre si administrarla a mayores de 65 años. Si no hay un nuevo giro de guion, en dos semanas recibiremos las primeras dosis de la vacuna de AstraZeneca. Sanidad sopesa no administrarla a mayores de 65 años, seguir la línea que ya han marcado Austria y Alemania. Eso no impedirá, según Angela Merkel, que todos los alemanes estén vacunados en septiembre. En las últimas horas, Pfizer ha dado un respiro a los planes de vacunación comprometiéndose a enviar más dosis.