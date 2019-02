Irene Lozano compara el 1-O con una violación porque votaron sin permiso

La secretaria de Estado de la España Global ha comparado la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña con "una violación" porque la votación se celebró a pesar de que las autoridades catalanes no tenían "permiso" para convocarla.Yo normalmente uso esta metáfora del sexo. Quiero decir,Si no, sería una violación. Es lo mismo con la democracia. No solo es un tema de decir:ha afirmado Lozano, en una entrevista concedida el miércoles por la noche a la cadena de televisión británica

"No. Quizá no me explicado adecuadamente. Lo que digo es que cualquier acto que tu hagas es distinto si lo haces porque tienes permiso o si no tienes permiso. Yo digo: el sexo está bien pero si no tienes permiso, entonces se convierte en una violación. Eso es lo que he dicho. Votar está bien pero si no tienes permiso, se convierte en un delito criminal en España", ha subrayado.