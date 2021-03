La Comunidad de Madrid aplicará el cierre perimetral pero recurrirá a la Justicia

La Comunidad de Madrid aplicará el cierre perimetral en el puente de San José y Semana Santa pero recurrirá ante la Justicia dicha decisión. El Gobierno madrileño no está de acuerdo con la efectividad técnica de la medida y entiende que jurídicamente el Ministerio de Sanidad no puede imponerlo. Madrid dice que cuando se ha cerrado la región han aumentado con los contagios de coronavirus en la zona. Además de la limitación de la movilidad, en Semana Santa el toque de queda es como máximo a las 23 horas y las reuniones en la calle son con un máximo de seis personas.

No obstante, Zapatero ha anunciado que, "una vez consultados los servicios jurídicos", el Gobierno regional "presentará un recurso ante la Justicia por no estar de acuerdo con la efectividad técnica de la medida y entender que jurídicamente el Ministerio de Sanidad no puede imponer un acuerdo del Consejo Interterritorial que no ha sido adoptado por consenso y que no es jurídicamente vinculante".