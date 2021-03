Comarcas cerradas en Cataluña

Provincias cerradas en algunas comunidades

¿Se puede viajar a las Islas Canarias o Baleares?

No se puede. Aunque no le afecta la orden del cierre perimetral se ha dejado claro que no se podrá viajar, por motivos de ocio, a su territorio, ni desde la península ni entre ellas (es decir, desde Canarias no se podrá viajar a Baleares ni viceversa). En el caso de la movilidad dentro de estas comunidades en Baleares ahora mismo están cerradas Formentera e Ibiza, al menos hasta el 15 de marzo, y en Canarias la isla de Lanzarote está cerrada, hasta el 11 de marzo