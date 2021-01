El covid visto desde las UCI: "Llegan los contagios del 31 de diciembre y quedan los de 6 de enero"

"Están llegando los contagios de 31 de diciembre, no queremos ver los del 6 de enero"

Informativos Telecinco ha estado en el Hospital del Mar y Bellvitge. La saturación allí se da en momentos puntuales. Pero están agotados y notan el incremento de pacientes cada día que pasa. "Se notan las fiestas y cada vez hay más pacientes. Casi es ya insoportable. No llegamos. Hacemos y hacemos. Se han anulado muchos quirófanos y se están dejando de hacer algunas cirugías y visitas de crónicos porque no se pueden asumir tantos pacientes. Llegas a casa psicológicamente bajo. Y la gente sigue sin hacer caso. Hay momentos de saturación y colapso puntual. Se juntarán covid y pacientes no covid. Falta personal. Que estos que hacen fiestas cuiden a la gente de su alrededor. Ahora llegan los contagios del 31 de diciembre. No queremos ver llegar los del 6 de enero".