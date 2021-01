Simón habla de "meseta" en la tercera ola y señala al "cierre de los bares" como la medida de "más impacto"

Con la incidencia acumulada en los últimos 14 días llegando ya a 689,27 casos por 100.000 habitantes , el epidemiólogo señala no obstante, que “podríamos estar empezando la fase de meseta o descenso” , llegando a un “pico máximo” en esta tercera ola.

“Hoy es lunes, los datos, por lo tanto, son un poco menos sólidos. Tenemos que esperar a que se consoliden por posibles retrasos relacionados con el fin de semana, que es cierto que no son importantes pero sí que pueden variar en los últimos días. La incidencia es claramente superior a la que veíamos observando en semanas previas, llevamos una tendencia ascendente, pero también es cierto que ese incremento que se venía observando hace aproximadamente una semana se ha ido suavizando y en los últimos días estamos observando que esos incrementos diarios son cada vez más suaves. Ello indicaría que estamos, no sabemos si exactamente ya en el punto álgido del periodo en el que estamos ahora, en la tercera ola, o si todavía tenemos que esperar, pero sí que en principio indicaría que estaríamos, si no en él, llegando a ese pico máximo”. “Podríamos estar, según veamos la evolución de los datos en los próximos días, incluso estar empezando la fase de meseta o descenso. Habría que valorarlo con mucho cuidado porque los datos todavía pueden cambiar mucho la perspectiva”, ha dicho, literalmente.