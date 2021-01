Los expertos lanzan un SOS: hay que confinar para frenar la tercera ola , pero el Gobierno se resiste

La Comunidad de Madrid no quiere. El Gobierno lo descarta, porque según Illa ya sabemos cómo doblegar una curva y confía en que medidas similares a las que frenaron la segunda ola sean ahora también efectivas. Alemania, Italia, Portugal o el Reino Unido son solo algunos de los países que han decidido endurecer las restricciones para contener, de nuevo, al virus. Pero el Gobierno de España no quiere oír hablar, al menos de momento, de confinar a la gente en sus casas. Los expertos consultados por Informativos Telecinco consideran que esta es la única solución.

José Luis Jiménez: "Los peores datos sanitarios serán la primera semana de febrero"

Francisco Miralles: "El colapso del sistema se puede dar en los próximos días"

Miralles apuesta por el confinamiento porque hay mucha gente que hace las cosas bien y se confina pero la hay que no. Deberíamos estar más coordinados. Lo normal es que estemos en una meseta. No me preocupa tanto la curva como la situación del sistema sanitario y ocupación de UCI. En especial la atención primaria que están desbordados, 10 meses sin descansar, sin sustitutos. La incidencia está aumentando y a ellos también les afecta. El colapso del sistema se puede dar en los próximos días.

Rafael Bengoa: "Enero va a ser peor que marzo y la solución es el confinamiento"

Rafael Bengoa, ex director de Sistemas de la Salud de la OMS y también exconsejero de Sanidad del País Vasco, ahora Co-director de SI-HEAT Bilbao ya lo dijo antes de las Navidades. "Si en los días del puente de diciembre se revertió la tendencia, ¿qué puede ocurrir con todas las fiestas navideñas por delante, mientras la incidencia no deja de subir y aumentan los contactos sociales?" Pues lo que nos hemos encontrado: que las cifras se disparan. Los datos no mienten es evidente que tenemos que tomar decisiones más fuertes, cuando todo va a peor. Las Navidades han sido un evento supercontagiador, como hay personas supercontagiadoras. Ahora vemos el impacto y hay que actuar y no hacer terapia de grupo sobre lo mal que se ha hecho todo. Eso es un confinamiento domiciliario corto de tres o cuatro semanas. Y es donde estaremos en unas semanas. Los números van a seguir subiendo los infectados de hoy son los ingresados mañana y estos son las UCI de pasado mañana. Vamos a ver una situación al final del mes de enero, peor que la de marzo, aunque ahora tenemos mejor control clínico. Vamos a poder controlar la mortalidad que no será tan alta, pero los indicadores serán tan malos como en marzo.