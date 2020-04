Montero no da credibilidad a los datos de muertos Cataluña y Madrid, confirma Presupuestos ya en 2021 y deja en manos de Casado reunirse con Sánchez

"Los datos de Madrid y Cataluña intentan confundir y añaden desconfianza, hay que ser rigurosos"

Reconoce que no puede dar detalles del ingreso mínimo vital que se iba a anunciar hoy

Montero deja en manos de Casado reunirse con el PP y confirma que no habrá PGE nuevos hasta 2021

No hay día sin polémica. En las últimas horas hemos vivido el lío del ingreso mínimo vital, con un ministro que dice que se entera por la prensa de que se anunciará (Escrivá, de lo más competente de este Gobierno) y un videprensidente que dice que se dejará la piel para llevarlo a cabo antes de que acabe mayo, pero que debe de mejorar la comunicación en el Gabinete. O al menos que los ministros no se enteren de las comparecencias por la prensa.

Y no es menor la guerra de las cifras del propio Gobierno de Madrid, con Ciudadanos y PP a la greña, sino también entre el Gobierno y sus datos oficiales y los de Cataluña, que ha decidido contar los fallecidos de forma diferente, con datos de las funerarias. por no hablar de esa pregunta del CIS que mete el miedo en el cuerpo a los periodistas porque eso de luchar contra los bulos por nuestro bien, suele acabar mal.

La ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, tenía hoy tarea en su rueda de prensa y a fe que lo ha intentado. Tuvo dos. Porque por la tarde anunció que solo Vox y CUP han decidido decir que no a la mesa de partidos -el PNV también se suma a la espera ahora de lo que confirme el PP y BNG-. De la mesa de Cataluña hemos pasado a la mesa del Pacto. Lo más llamativo de su comparecencia fue reconocer que no sabía si habñia habido contacto entre Moncloa y el PP (teniendo en cuenta que la rueda de prensa abordada la cuestión de la mesa) y que al final, asesiada por los periodistas, confesó que dejaba en manos de Casado y del PP tomar la iniciativa para reunirse, fines de semana incluidos.

Los presupuestos son papel mojado, serán para el 2021

Montero ha reconocido que aunque tenía el esqueleto de los presupuestos generales del Estado ha quedado desfasado por el coronavirus y que todos los datos han quedado distorsionados. Todo lo preparado no vale. El PIB iba a ser del 1,6%. Pero todo se ha ido al traste.

Por la mañana fue Montero más dura que por la tarde, donde agradeció a todos los partidos que arrimen el hombre esperando que el PP también lo haga. Sin medios tintasrechazaba por la mañana los datos que han ofrecido comunidades autónomas como Madrid o Cataluña, quienes alertan de que el número de fallecidos por coronavirus es muy superior al de las cifras oficiales del Ministerio de Sanidad, y les ha acusado de "intentar confundir" con las cifras de muertos por la pandemia y crear "desconfianza".

Así se ha pronunciado Montero durante una rueda de prensa en Moncloa, convocada para dar cuenta de los encuentros mantenidos esta mañana por el presidente del Gobierno con Ciudadanos, JxCat y Más Madrid, preparatorios de la Mesa de Reconstrucción que el Ejecutivo quiere que arranque la próxima semana.

La Portavoz se refería al nuevo recuento que ha realizado Cataluña, en el que ha incluido los datos que le han aportado las funerarias --donde se recogen los fallecidos en las residencias-- y que han disparado la cifra en esa CCAA a más de 7.000, casi el doble de los reconocidos en el recuento oficial del Gobierno.

También el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha advertido en varias ocasiones que los datos de fallecidos en la región superan los 10.000 porque no se han tenido en cuenta en las cifras que se han dado hasta la fecha los fallecidos en residencias de ancianos ni en casa, dado que no se les han realizado las pruebas.

María Jesús Montero ha defendido que los únicos datos "fehacientes" son los del Ministerio de Sanidad, que a su vez se los transmiten las comunidades autónomas en base a los criterios que les ha requerido el departamento que dirige Salvador Illa y que a su vez están marcados por la Organización Mundial de la Salud.

En esta misma línea, la ministra de Hacienda ha querido mandar hoy un "mensaje de absoluta rigurosidad y seriedad" y ha advertido de que "cualquier intento de tratar de confundir a la ciudadanía, a la opinión pública, no aporta luz y provoca sensación de desconfianza o de que no todas las administraciones públicas están cumpliendo con su obligación de rendir datos y de que estos sean de calidad".

Por ello ha hecho un llamamiento para que "no se especule" con cuestiones que, ha dicho, "son muy serias y tienen que ver con el sufrimiento de los ciudadanos". En este contexto, Montero ha pedido que se sigan las recomendaciones de la definición de caso que es lo que permite realizar las comparativas con los países de nuestro entorno.

De hecho, afirma que no se podría tener una visión global de la pandemia, ni de cómo se desarrolla si cada país contabilizara los datos con criterios distintos: "este tema hay que tratarlo con absoluto rigor y teniendo en cuenta lo que piden los organismos internacionales para que la información sea homogénea". Además, la Portavoz afirma que si cada país utilizara un criterio distinto no se podría "aprender de las buenas prácticas" de otros para hacer frente al virus. Pero sí ha dejado la puerta abierta a que, una vez que finalice la pandemia, se valoren otros indicadores relacionados con la enfermedad y que en el primer momento de control no se han tenido en cuenta.

No obstante, la ministra ha insistido en la necesidad de coordinación con las CCAA para dar un mensaje de transparencia y no dar la "falsa apariencia" de que la información del Gobierno, que se nutre de las que le proporcionan las regiones, no sea apta para la toma de decisiones.

La ministra tampoco ha querido adelantar nada en cuando a las medidas de desescalada que se pueden tomar, al ser preguntada si entre ellas se contempla la posibilidad de apertura de las fronteras, sobre todo, de cara a la temporada turísticas del verano.

En este sentido, ha afirmado que no se va a anticipar nada porque hay que ser consciente de que, aunque en España la epidemia está en fase de desaceleración, en el conjunto de los países de la Unión Europea está mostrando diferentes cifras de evolución y ritmos distintos.

Respecto al ingreso mínimo vital se conocerá "aproximadamente" en el mes de mayo y no ha querido adelantar detalles del mismo porque no le gusta anticipar ninguna cuestión que no esté determinada, ya acotada y que "el Gobierno conozca en su totalidad", no se sabe si pensando en alguien de su propio Consejo de Ministros. "Estamos trabajando en ello", ha añadido.

En una rueda de prensa telemática en La Moncloa, Montero ha insistido en que no puede contestar al detalle de la propuesta pese a que en un principio se había anunciado que la medida se presentaría este mismo jueves por parte de los ministros de Inclusión y Derechos Sociales. Así, ha añadido que se presentará "en tiempo y en forma" por el ministro Escrivá y del propio vicepresidente de Asuntos sociales para que se puede conocer "aproximadamente" en el mes de mayo.