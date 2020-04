Los asintomáticos positivos empiezan a ver la luz: 5.183 contagiados y 551 muertos en una curva que no cesa

Más test, más contagios. ¿Sabemos realmente el número de contagiados en España? No. ¿Podemos confirmar que en la gripe de este año no estaba ya el coronavirus haciendo acto de presencia? No. ¿Vamos a tener de forma rápido una suavidad de confinamiento? No lo parece porque Europa pide hacerlo de forma gradual y siempre teniendo claro que se puede asumir un rebrote. La OMS dice que estamos en el ojo del huracán, que Europa vivirá semanas críticas y que el virus es implacable.