Fernando Simón aleja la posibilidad de relajar el confinamiento: faltan datos reales y se teme un repunte

1.312 de los nuevos casos positivos detectados se debe a pruebas analógicas rápidas a gente asintomática

Fernando Simón ve "un descenso en el número de hospitalizados e ingresos"

El número de contagios por coronavirus en España se sitúa ya en 182.816 y los muertos en 19.130

Fernando Simón volvió a dar los datos, lo hizo después de Illa y más tarde que nunca para reconocer lo que ya es obvio. El número de infectados por coronavirus en España no se conoce con exactitud ante la falta de controles con test hasta la fecha. Expertos hablan ya de más de cinco millones de infectados sin ningún pudor como ha dejado claro Benito Almirante, jefe de Infecciosas del Vall d'Hebron de Barcelona que habla de que en España ha habido entre cinco y seis millones de infectados por lo que el confinamiento rápido es más que complicado, según ha relatado en una entrevista en el diario El Mundo y aún no queda claro que la gripe intensa que se ha sufrido este año no esté relacionada con el coronavirus.

No habrá desescalada hasta que no se tenga controlado un futuro repunte

Simón ha señalado que no habrá fase de transición si no tenemos capacidad hospitalaria si vuelve un repunte y la necesidad de la detección precoz de casos. "Cuando llegue el momento de la transición si tenemos más datos estaremos más preparados. El incremento de casos es por el número de diagnósticos, no es una mala noticia".

El número de contagios por coronavirus en España se sitúa ya en 182.816. Han muerto 19.130 personas desde que comenzara la pandemia. En e día de ayer se han contabilizado 5.183 nuevos casos, el incremento de contagios se sitúa en el 2,9 por ciento, como en el día de ayer con un ligero repunte respecto la semana anterior. Ayer se produjeron 5.092 contagios, este aumento de positivos por Covid-19 respecto días anteriores tiene que ver con los test masivos que están llevando a cabo las comunidades y cuyos datos se están trasladando al Gobierno para su contabilización. El dato positivo son las altas hospitalarias con 74.797 el número de curados. Fernando Simón, director centro de Coordinaciñon de Alertas y Emergencias Sanitarias, señala que se ve "un descenso en el número de hospitalizados e ingresos".

Cataluña da el doble de casos de fallecidos que Simón y este pide ser riguoroso

La polémica sobre Cataluña y sus nuevos números de fallecidos ha salido en la rueda de prensa ya que esta da un número real de muetes que asciende a 7.097 personas, casi el doble de las registradas oficialmente ya que hasta ahora no estaba teniendo en cuenta en las estadísticas oficiales las muertes fuera del entorno hospitalario. Simón ha dicho que hay que tomar los datos en su contexto y ver si tenían o no un diagnóstico de coronavirus.

La OMS deja claro que las medidas de relajación del confinamiento deben hacerse con todas las garantías y si no, esperar, porque Europa se encuentra en el ojo del huracán. La realidad es que España no logra frenar la famosa curva, de la que ya no se habla. `Porque estamos estancados en los más de 500 muertos al día y los contagios, con el aumento de pruebas no van a parar de subir. No hizo esta vez Simón ningún alarde de opitimismo y sí dejó claro el esfuerzo para dar datos reales y las complicaciones que esto conlleva. Desveló que 1.312 de los nuevos casos positivos detectados se debe a pruebas analógicas rápidas a gente asintomática. "Un porcentaje importante de los casos eran de personas asintomáticas. Más de 80% en Rioja, por ejemplo.