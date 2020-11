Adiós, Navidades: las fechas más señaladas, de confinamiento en confinamiento

De momento no se ha establecido cierre perimetral del territorio en Galicia, Extremadura, Baleares y Canarias.

Sanidad enfoca “con preocupación” el mes de diciembre

“Tenemos por delante todas las fiestas pre-Navidad, que se tienen que regular y se tiene que buscar la manera de que no tengan un impacto en la trasmisión; tenemos las reuniones familiares masivas; todos los estudiantes que vuelven a su casa; todas las personas que están en residencias que en Navidad vuelven a sus domicilios; la cabalgata de Reyes, que hay que valorar qué impacto puede tener y si merece la pena realizarla… Son todos estos aspectos lo que el documento va a trabajar junto con otros más. Aspectos muy específicos de la Navidad que no son aplicables a otros puentes. No es que tengan que hacerse más medidas restrictivas generales, sino muy concretas”, manifestó Fernando Simón en su última comparecencia dando cuenta de los planes del Ministerio.