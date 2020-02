Nules, la lucha de un pueblo por salvar su playa

El pueblo, que recoge los destrozos del temporal con la misma voz con la que pide la urgente construcción de espigones y transvase de las arenas bloqueadas en la zona norte el puerto a las playas donde llegarían de forma natural, no cesará en su empeño, aunque las administraciones miren para otro lado.

Porque lo que ellos temen es la lucha de una naturaleza que se siente arrinconada contranatura. No en vano, el bloqueo medioambiental provocado por el puerto alteró los movimientos naturales del fondo marino, y con ello las arenas procedentes desde el Ebro quedaban paralizadas en el lado norte del puerto sin poder continuar su recorrido natural, llegar a la costa sur de Castellón...Nules, Moncofar, Xilches, Almenara… El tsunami al que temen los vecinos es al de la codicia económica que mira para otro lado.

Desde el municipio se considera que el Puerto de Burriana es principalmente pesquero y deportivo , no se trata de uno destacado de comercio. Su valía como comerció ha ido decreciendo de forma continua. En ningún momento se ejecutó la protección de la costa inmediata que se detalla en la misma Ley de construcción del puerto.

Los vecinos piden que se prioricen sus actuaciones de defensa del litoral. De forma intensa y continuada, una vez alterado el equilibrio costero, se han ido perdiendo durante décadas en Nules miles de metros cúbicos de arena y gravas debido a la erosión del mar, sin que hayan podido ser recuperados en forma de aporte significativo de áridos o bien retenidos mediante la construcción de espigones eficaces que consigan evitar la regresión que la costa nulense padece. Los vecinos creen que hasta ahora no se han tomado medidas reales y se ha hecho maquillaje, como dicen en la zona, “Tirar el diners”.

El espíritu de todo un pueblo se ha visto esta última semana de forma clara. El Ayuntamiento de Nules no ha querido esperar más a la respuesta de Costas y ha contratado los trabajos de limpieza de dos viales que permanecían bloqueados un mes después de la borrasca Gloria. Por ahora lo pagan ellos. No, no va a ser fácil que el mar y la burocracia política los engulla. Seguirán ahí. La lucha continúa.