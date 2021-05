Casado: "Si hay una cuarta o quinta oleada la responsabilidad será de Pedro Sánchez"

"Si hay una cuarta o quinta oleada la responsabilidad será de Pedro Sánchez"

“El estado de alarma es algo excepcional, para periodos cortos. Ahora hay que ir a la legislación ordinaria porque este virus, por desgracia, ha venido para quedarse aquí mucho tiempo. Además, como ha dicho la EMA, es probable que te tengas que vacunar todos los años. No es posible que no haya una ley alternativa. Le hemos ofrecido nuestros votos, 90 diputados para que en 15 días se haga una ley de pandemia. Si no lo hace creo que es por arrogancia”, ha subrayado, antes de avisar: “Si hay contagios, –una cuarta o quinta oleada por culpa de que las CCAA no tienen herramientas–, la responsabilidad será de Pedro Sánchez”.