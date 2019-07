Pablo Iglesias contesta a Sánchez: "Los españoles no han votado un gobierno monocolor"

El líder de Podemos no cree que Sánchez sea tan irresponsable como para convocar nuevas elecciones

Iglesias echa en cara a Sánchez que actúe como si tuviera mayoría absoluta

Informativos Telecinco está al quite en el día a día de la investidura. Si el pasado jueves fue el presidente en funciones el que habló de la misma ante Piqueras hoy le ha tocado el turno a Iglesias. Sánchez avanza con PNV, y es consciente de que los independentistas le prefieren a él que un gobierno de derechas, aunque no quiere depender de ellos, por eso presiona y desgasta a Ciudadanos y al PP. Y también a Podemos.

Quiere Sánchez una investidura en julio. Consciente de que unas nuevas elecciones pueden hacer a Iglesias tocar fondo, cree que ganará el pulso. Considera que Iglesias no tendrá otra que apoyarle en la investidura para no quedar marcado como el político que impidió dos veces que la izquierda llegara al poder. Y si no lo hace, que las consecuencias serán peores para el partido morado.

Pedro Sánchez es consciente de que unas elecciones solo le vienen bien al PSOE y dejó claro no iba a sentar a Iglesias en el Consejo de Ministros. es consciente de que unas elecciones solo le vienen bien al PSOE y dejó claro en su entrevista con Piqueras en Informativos Telecinco del pasado jueves que Desde Moncloa no quieren dos gobiernos sino uno , no desean que el Ejecutivo se convierta en una pelea de gallos en la que cada uno quiera sumar tantos y criticar al otro. Sánchez quiere el control de la situación y en esa partida de ajedrez no entra Iglesias. Esa parece ya una línea roja clara. Moncloa niega que ofreciera nada más a Iglesias, y menos un Gobierno de coalición.

partidario del derecho de autodeterminación y que eso era una línea roja para el socialismo. Desde Podemos no tardaron en responderle, e Iglesias se comprometió a asumir la estrategia del PSOE en asuntos de Estado tan sensibles como Cataluña y la política exterior en un Gobierno de coalición. Pero el PSOE no se fía y mantiene la oferta de puestos intermedios y de independientes. En su entrevista con Piqueras, Sánchez señaló la enorme distancia que le separa con Iglesias respecto a Cataluña, al menos hoy. Dijo el presidente en funciones que Iglesias era Desde Podemos no tardaron en responderle, e Iglesias se comprometió a asumir la estrategia del PSOE en asuntos de Estado tan sensibles como

Una oferta que no convence a Iglesias que califica de Cree Iglesias que ya ha cedido bastante y que es hora de un gobierno conjunto de izquierdas, o al menos, de que este se presente en el Congreso para que este decida. Pero el PSOE no va a ceder. Hoy mismo ha presentado en su Ejecutiva sus propuestas: "Un Gobierno monocolor, de cooperación, no de coalición". Y ha lanzado duras críticas a un Podemos que "Iglesias ha exigido desde el primer momento hablar de cargos en el Gobierno". que califica de excusas las reticencias de Sánchez. El líder de Podemos ataca por el flanco más a la izquierda. El PSOE no se atreve a enfrentarse a un Ibex que no quiere ni ver las políticas de Iglesias convertidas en leyes.y que es hora de un gobierno conjunto de izquierdas, o al menos, de que este se presente en el Congreso para que este decida. Pero el PSOE no va a ceder. Hoy mismo ha presentado en su Ejecutiva sus propuestas: "". Y ha lanzado duras críticas a un Podemos que "Iglesias ha exigido desde el primer momento hablar de cargos en el Gobierno".

Iglesias se ha mostrado convencido de que Sánchez negociará un Gobierno, y le ha recordado que los españoles no han votado un Gobierno monocolor. De hecho ha acusado a Sánchez de actuar como si hubiera ganado por mayoría absoluta. "No creo que sea tan irresponsable Sánchez de querer ir a unas nuevas elecciones". No menos duro ha sido Iglesias con la propuesta de la Ejecutiva de Sánchez que ha calificado de corta pega en el que solo aparece el programa electoral del PSOE.

Dice Iglesias que los ciudadanos necesitan un gobierno que baje los alquileres, que aumente las pensiones, porque hay gente que no llega a fin de mes. Se ha mostrado Iglesias partidario de formar un gobierno ya porque España no puede esperar.

Iglesias reconoce que su posición sobre Cataluña no puede imponérsela al PSOE. "Entiendo que Sánchez quiera garantías. Pero se les acaban las excusas, hemos cedido en Cataluña, decían que no sumábamos y sumamos. Nuestras ideas sobre la solución de Cataluña no pueden ser líneas rojas. Sánchez ganó unas primarias hablando de la plurinacionalidad". Lo que no entiende la gente es que cuando le dijeron con Rivera no, no era para que hicieran lo de siempre.

Cree Iglesias que España no es diferente ya al resto de Europa, los ciudadanos nos dicen cooperad. Si quisieran un gobierno único le hubieran dado mayoría absoluta como González y Aznar.

Respecto al indulto a los políticos del procés, Iglesias ha pasado por alto y ha pedido dejar a los tribunales trabajar. Veremos si los condenados lo piden o no. Y eso está por ver. Lo primero que habrá que hacer será acatar la ley. Iglesias se ha referido a Zapatero para dejar de perfil su idea, que no ha expresado con claridad. Más duro ha sido con el 155. "Eso es una decisión no del presidente sino del Senado". Iglesias ahí se ha mostrado más contrario y ha recordado las palabras de Margarita Robles. Aunque Iglesias cree que no habrá otro 155.

Respecto al escrache sufrido por Ciudadanos el día del Orgullo, Iglesias ha acusado a C's de querer ser protagonista aunque ha defendido su derecho a ir a cualquier manifestación.