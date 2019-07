Sánchez dice no a Iglesias porque "defiende el derecho de autodeterminación"

Sánchez deja claro que no quiere nuevas elecciones y sí una investidura en julio

Sánchez explica que no quiere a Iglesias en el Gobierno porque defiende la autodeterminación

Pide a PP y C's que no bloqueen el Gobierno ni le hagan depender de independentistas

Cataluña es la clave de la investidura. Pedro Sánchez ha dejado un mensaje claro en su entrevista con Pedro Piqueras por qué no quiere a Iglesias en el Gobierno. Por Cataluña y "por la defensa de Unidos Podemos del derecho de autodeterminación". No quiere el presidente "dos Gobiernos en uno, sino un solo gobierno que apueste por políticas sociales". Así que Podemos no entrará como tal en un Gobierno de coalición.

Y más Cataluña. Sánchez tampoco desea un Gobierno que "dependa de los independentistas porque fueron estos los que hicieron caer el último al no aprobar los presupuestos". En este callejón sin salida, no gobernar mano a mano con el partido de izquierdas como le piden sus militantes y no depender ahora de los que le apoyaron en la moción de censura, ha pedido a Rivera y Casado que "si son constitucionalistas se abstengan para lograr en julio una investidura". Sánchez, pues, no se plantea elecciones, que sabe que los españoles no quieren porque "ya han tenido un ciclo electoral largo y han dejado claras sus preferencias", pero deja en el tejado de sus rivales el futuro.

No aclara si dará o no indultos y aplaude a Marchena

No ha querido Sánchez dejar claro si aprobará los indultos a los presos independentistas y sí ha querido aplaudir el trabajo de Marchena (no hizo lo mismo en su día su ministra de Justicia) y de la justicia española en el juicio del 1-0. "Europa siempre ha refrendado lo que ha hecho la justicia española en torno a este caso y a mí eso me llena de orgullo".

Pablo Iglesias; el enfrentamiento con Rivera que recuerda al presidente en sus inicios con su 'no es no'; la posibilidad de acuerdos con los independentistas; la abstención de Bildu; Navarra; o los indultos. El cara a cara entre Pedro Piqueras y Pedro Sánchez se produce en un momento en el que la investidura está en el aire y el PSOE sigue sin ceder ante un Podemos que quiere tener sitio en el Consejo de Ministros. Lo cierto es que la última encuesta del CIS es todo un bálsamo y un refuerzo para el PSOE , que sería el gran beneficiado de una nueva convocatoria electoral

Ante la pregunta de convocar elecciones Sánchez tiene claro que no es su deseo convocar elecciones. "Lo que le conviene al PSOE es que haya gobierno en julio, ya hemos pasado un ciclo electoral importante". Sánchez ha vuelto a pedir a C's y PP que se abstengan para no depender de los independentistas".

Volviendo a la investidura, la realidad es que Sánchez no se fía de Iglesias lo suficiente para tenerlo en su Gobierno, aunque este le diga que tendrá sentido de Estado. Por eso desde Podemos no están dispuestos a un gobierno de cooperación sino de coalición, al menos a intentarlo. Sánchez ha dejado claro que quiere un Gobierno de cooperación, de contenidos, políticas sociales, con gente de Podemos en el ámbito institucional y cooperación reforzada. "Yo respeto mucho a Podemos".

"No tengo obsesión con los sillones"

"No tengo obsesión con los sillones y lo demuestra la formación del Gobierno con independientes, no tengo sentido patrimonialista del poder, pero que no dependa de las fuerzas independentistas, y Unidas Podemos no defiende eso. Quiero un gobierno con un mensaje coherente. Tenemos coincidencias con Unidas Podemos en materias sociales, pero no en la crisis catalana".

"Ellos defienden el derecho a autodeterminación. Hemos ofrecido fórmulas de cooperación, no necesitamos dos Gobiernos en uno. El Objetivo es llegar a un acuerdo mediante el diálogo", ha señalado el presidente el funciones. Sánchez ha dejado claro por qué no quiere a Podemos, porque defiende la integridad terrirtorial, y Podemos defiende el derecho a la autodeterminación".

"Lamento que Rivera desprecie al presidente del Gobierno"

Distinta parece ser la relación con Rivera que, pese a las presiones de medios de comunicación, empresarios, expresidentes... no cede a la hora de decir no a Sánchez. Mucho parece haber cambiado la relación entre ambos desde que fueron capaces de firmar un pacto en febrero de 2016. Incluso hubo foto frente al cuadro de Juan Genovés 'El abrazo', del año 1976. Simbólico. Ahora parece que incluso la relación personal entre ambos está rota. "Sánchez ha criticado el pacto de Ciudadanos con Vox que ya ha institucionalizado. No le pido a C's y PP que me voten a favor. Los españoles quieren un avance en justicia social. Ese avance lo pueden poner las fuerzas conservadoras. Yo lamento que Rivera desprecie a la presidencia del Gobierno al no querer reunirse. Siempre ofreceré un café o más que un café a Rivera".

Sánchez ha recordado a Rivera, que "siempre tendrá las puertas abiertas a dialogar, no voy a rehuir esa responsabilidad", pero ha indicado que "el primer pacto de Estado debería ser que las fuerzas que saben que no pueden formar gobierno habrá que pedirles que si son partidos de Estado debe depender del capricho de las fuerzas independentistas".

Ante la pregunta de si tuviera que depender de las fuerzas independentistas, Sánchez recordó que "esas fuerzas precipitaron las elecciones generales al hacer caer los presupuestos".

. Tampoco le ha ayudado ZP con sus declaraciones. El presidente es consciente que tiene dos flancos que la oposición ataca con insistencia, sus compañeros de viaje para proclamarse presidente en la investidura. Son los mismos que en la moción de censura pero Navarra y los independentistas y sus posibles indultos futuros sin son condenados son una munición que PP, Ciudadanos y Vox no van a dejar de usar

Sánchez ha dejado claro que "no va a gobernar con Bildu y que las críticas por la posición del PSOE en Navarra son exageradas". Respecto a Borrell, Sánchez ha señalado que el mundo no gira alrededor suyo y que en vez de internacionalizar el conflicto como defienden los independentistas, es lo contrario, por la valía de Borrell.