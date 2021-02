El PDECat se queda fuera del Parlament con un 3% de los votos: "No estamos contentos con el resultado"

La formación heredera de Convergència desaparece del Parlament de Catalunya. El PDECat no ha conseguido los votos suficientes para obtener representación en la cámara catalana . La lista encabezada por la exconsellera de Empresa Àngels Chacón ha obtenido poco más de 75.000 votos. Chacón ha lamentado que el independentismo “no esté condicionado por una fuerza de centro".

Chacón (PDeCAT) lamenta que el independentismo no esté condicionado por el centro

La candidata del PDeCAT a las elecciones catalanas, Àngels Chacón, ha lamentado este domingo que "el independentismo no esté condicionado por una fuerza de centro" como ellos, después de que la formación no haya obtenido representación en el Parlament al no superar el 3% de votos.