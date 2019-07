Sánchez acusa a los partidos constitucionalistas, PP y C's, de "desestabilizar al Estado"

Del mismo modo, al PP también le acusa de no facilitar, como sostiene que deberían hacer los “partidos constitucionalistas”, que haya un Gobierno de España. En este sentido, tras recalcar que con Rivera la relación es inexistente, –subrayando una vez más que el líder de la formación naranja se negó a hablar con él–, se ha mostrado sin embargo “dispuesto a estudiar pactos de Estado” y “llegar a acuerdos” con Pablo Casado. No obstante, ha apuntado que “para llegar a acuerdos de Estado necesitamos un Gobierno y necesitamos una oposición”. “No le estoy pidiendo al señor Casado que me aplauda y que me apoyo, lo único que estoy pidiendo es que facilite la constitución de un Gobierno. Porque cuando dice que no, ¿a qué está diciendo que no? ¿Qué es lo que está proponiendo a España? ¿Volver a elecciones? ¿El que se plantee una investidura al presidente del Gobierno de España en el que se fundamente básicamente en el apoyo de formaciones independentistas a las cuales él está rechazando y criticando su planteamiento político? A mí me parece que la enorme paradoja que hemos visto hoy en el pleno del Congreso de los Diputados es que dos partidos que se definen como constitucionalistas, que dicen contribuir a la estabilidad del Estado, lo que están haciendo es precisamente desestabilizar al Estado con ese ‘no’ a la investidura del único proyecto político, porque así lo han elegido los españoles, que lo que quieren es que gobierne el PSOE el Estado”, ha finalizado.