Sánchez evita hablar específicamente de Iván Redondo y traslada su "enorme gratitud" al "Gobierno de la emergencia"

"Me sabe mal porque hay otros ministros a los cuales no se hace referencia que también han abandonado sus responsabilidades y no quiero olvidar. Todos tienen mi enorme reconocimiento a la tarea que han hecho. He sido testigo del trabajo que han desplegado. Ese fue el Gobierno de la emergencia. Ahora tenemos una tarea diferente por delante, que es la de reconstruir y remodelar la economía y hacer que esa recuperación sea justa desde el punto de vista económico y social", se ha limitado a contestar.