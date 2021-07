Sánchez defiende la remodelación de su Gobierno para abordar "30 meses" de "recuperación"

Volviendo a José Luis Ábalos ante la insistencia de Pedro Piqueras por obtener una respuesta a la pregunta que le había formulado, Sánchez ha señalado: "Ha sido un muy buen ministro y un gran Secretario de Organización. Ha dejado al PSOE en una posición mucho más fuerte, pero estamos en una nueva etapa de recuperación y modernización. Este ha sido un Gobierno que durante 18 meses ha trabajado a destajo. He sido testigo del compromiso que han tenido con su país, pero estamos en una nueva etapa, tenemos que abrir y afrontar 30 meses de recuperación. Necesitábamos cargar las pilas, rejuvenecer y cargar energía; recuperar y modernizar la economía", ha insistido.

"Siempre las crisis de Gobierno dan para mucha literatura en los medios de comunicación. Insisto, para mí todos y cada uno de los ministros y ministras y la gente de mi equipo más estrecho tienen mi enorme gratitud porque creo que han hecho un trabajo extraordinario. He tenido el mejor Gobierno para la mayor emergencia sanitaria que ha habido en los últimos 100 años. Nos hemos enfrentado a la mayor calamidad en los últimos 100 años no solo de la historia de España sino también de la humanidad. Ahora estamos en una etapa diferente que exige de equipos distintos", ha aseverado, añadiendo: "No son ceses, son cambios necesarios porque precisamente la tarea que tenemos por delante es distinta a la que iniciamos hace 18 meses con la aparición del virus".