Polémica por una foto de Albert Rivera y Pablo Iglesias en la cafetería del Congreso: "les va a ir bien a estos dos"

En la publicación de Óscar Puente se podía ver a Pablo Iglesias junto a Albert Rivera . La imagen estaba acompañada de un mensaje que no sentaría muy bien a Unidas Podemos y Ciudadanos: "les va a ir bien a estos dos". La reacción de Iglesias no se hizo esperar y rápidamente público un tuit afirmando que "haya diputados que se dedican a hacer y difundir fotos como esta

Ese tipo de imágenes, habituales, no las vemos nunca porque forman parte de la intimidad de los diputados. Y no es una ley no escrita de respeto, la prohibición de tomar imágenes y difundirlas en determinados espacios del Congreso está recogida en un artículo de su reglamento. “Prohibición que también está presente en los espacios anejos al hemiciclo que están previstos para el uso privado de diputados y disputadas”, así lo recordaba la propia presidenta a todos los diputados tras la publicación de la foto de Albert Rivera y Pablo Iglesias hablando en la cafetería del Congreso.

“Está criminalizando que los diputados vayan a una cafetería y se crucen en los pasillos como ustedes saben qué hacemos”, afirmaba Rivera.

La actuación del diputado también ha sido señalada por Alberto Garzón como “instrumentación política”. Mientras tanto, Óscar Puente asegura que no sabía que estaba prohibido difundir esas imágenes pero no se ha disculpado. Es más arremetía contra los protagonistas de la foto: “son unos farsantes que se demonizan en público, y que luego comparten amigablemente zonas reservadas”. La campaña electoral ha comenzado.