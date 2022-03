Isabel Díaz Ayuso a Pedro Piqueras: "El contrato de mi hermano es legal"

Isabel Díaz Ayuso con Pedro Piqueras: "Los madrileños madrugan mucho no están para palabras huecas"

Isabel Díaz Ayuso sobre la comisión de su hermano: "el contrato fue legal"

Isabel Díaz Ayuso sobre sobre Feijóo y Vox: "Va a poner paz en el PP"

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha sido entrevistada por Pedro Piqueras en Informativos Telecinco. "He estado con Mikita, ha dicho la presidenta", en relación a los niños que huyen de la guerra, ha sido triste y son niños tristes. Son cariñosos y agradecidos y llevan una gran tristeza encima.

"Ha sido muy triste y doloroso porque no solo ves a madres con niños que sufren graves enfermedades, huyen de la guerra solos y desorientados. Llegan después de muchos días sin dormir, sin sus padres y sin sus amigos. Están bastante tristes, son niños muy tristes. Les hemos dado algunos juguetes", ha añadido.



La entrevista se produce después de un terremoto político en el PP que ha tenido a la presidenta de la Comunidad de Madrid como una de las protagonistas debido a su enfrentamiento con el hasta ahora líder del PP, Pablo Casado, en relación a un trabajo cobrado por el hermano de la presidenta consistente en facilitar la llegada de mascarillas a Madrid en lo peor de la pandemia.

Este trabajo y su ética fue puesto en duda por Pablo Casado. Un hecho que provocó que Díaz Ayuso acusara a su líder de ataque desde dentro del partido. Los hechos se aceleraron y provocaron un cisma total en el PP, que ahora se enfrenta a un Congreso Extraordinario, en el que Alberto Núñez Feijóo parte como favorito indiscutible para liderar le partido con el apoyo de todos los barones. Pablo Casado ya es pasado. Pedro Piqueras también ha hablado de la guerra de Ucrania con la presidenta, así como del nuevo PP, su relación con Vox, la crisis económica que se avecina y las medidas para poder paliarla.

El encuentro con Pedro Piqueras se produce justo después de un mitin en el que Feijóo haya dicho lo siguiente de Ayuso en un mitin conjunto. La ha definido con una imagen. Una mujer "con covid, encerrada en una habitación y defendiendo a la Comunidad de Madrid con una entereza y solvencia que me dejó impactado para siempre. Una política con carácter, responsabilidad y personalidad. Y una prueba de sus posibilidades es que no paran de insultarte" porque "si te insultan es que te temen". Por su parte Ayuso ha contestado a Feijóo que es la persona ideal "en estos momentos de incertidumbre". Eso sí advirtiendo que "somos un equipo de soldados que te vamos a acompañar en este momento crítico, pero un equipo que tiene poca paciencia para las tonterías, poco aguante para las imposiciones y que está preparado para dar lo mejor de sí mismos para un proyecto que merezca la pena". Casi nada. "Donde vaya va a parecer una entronización. Nos hace falta él para poner paz en el PP, ha sido muy valiente, porque no le hacía falta, ya lo ha demostrado todo", ha dicho la presidenta sobre Feijóo.

Pero aún así Ayuso ha dejado claro a Feijóo lo que espera y no de él señalando que a "los madrileños que madrugan mucho y se acuestan tarde, no les valen las palabras huecas". La presidenta ha destacado que solo estará centrada en Madrid porque nos llega una crisis económica importante.

Parece, que con Núñez Feijoo no tendrá Ayuso problemas para ser presidenta del Partido Popular en Madrid, algo que tenía más complicado con Casado, del que Ayuso, como ha señalado Piqueras llegó a decir que intentaba destruirla. "Aquí ha habido escándalo. Que la fiscal haya decidido que tenga que declarar un presunto espionaje y filtración de datos. De haberlo sabido me hubiera parecido bien. Me enteré más tarde. Es doloroso que tengas que decir a tu familia política que no tienes que tener vínculos con la corrupción. Mi hermano lleva 27 años trabajando en eso. El contrato fue legal. Aquí se cruzan dos vidas de dos hermanos, nunca he ayudado a mi familia en nada. No puedo evitar que se gane la vida. Yo me pagué de mi bolsillo un hotel, no quise ni que me lo pagar la Comunidad".

Una de las cuestiones fundamentales en esta guerra ha sido el cobro de una importante comisión (55.000 euros) por parte de su hermano en algo tan sensible como la compra de mascarillas en la comunidad ha señalado Piqueras, a lo que Ayuso, que ya dejó claro que entregaría los datos a la fiscalía, ha contestado defendiendo dicho contrato.

Piqueras se ha referido también a la relación del PP con Vox tras el pacto en Castilla y León y al calentón de Feijóo al hablar de lo que se lleva el Gobierno con la subida de los carburantes, cuando realmente gran parte de ese dinero va para las CCAA. Ayuso ha defendido la rebaja de impuestos, que ayudan a evitar la economía sumergida. Subir los impuestos no provoca que la economía vaya mejor porque el capital es libre. Si dejamos a mirar a Madrid con esa injusticia o no saldremos de esta".

Ayuso ha reaccionado ante las críticas al calentón de Feijóo. "De todas formas esto de la moderación es maquineo. Si pactas con ETA tú la radical soy ya por decirlo? Se intenta imponer un rodillo para que no e le pueda fiscalizar este es el gobierno mas autoritario de la democracia". La realidad es que "las clases medias no pueden más, va a ser una etapa difícil. Los fondos europeos ahora mismo hay que reorientarlo. Ahora mismo no tenemos dinero para afrontar el gasto en el Metro de Madrid". Pero eso no es para retirar los 20.000 millones para la Igualdad. "Este ministerio no ha trabajado más en los últimos dos días par a justificar su existencia. No es tan difícil recortar gastos".