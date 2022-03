Ayuso y su advertencia a Feijóo ante Piqueras: "Los madrileños madrugan mucho y no están para palabras huecas"

Ayuso dejó claro hoy en su mitin con Feijóo que no se calla. "Somos un equipo de soldados que te vamos a acompañar en este momento crítico, pero un equipo que tiene poca paciencia para las tonterías, poco aguante para las imposiciones y que está preparado para dar lo mejor de sí mismos para un proyecto que merezca la pena", ha dicho y Pedro Piqueras no ha dejado de apuntarlo como una advertencia al futuro líder. "Es una descripción de los ciudadanos de Madrid, estamos acostumbrados a madrugar mucho, trasnochar, trabajar, tenemos vidas complicadas, y una mujer que se levanta a las cinco de la mañana para trabajar no está para frivolidades y poder le tiempo. Las palabras huecas no sirven".

Respecto a la presidencia del PP. Ayuso se ve centrada en la Comunidad y ve más cerca el Congreso que es lo que yo quería hace un año. "No puedo estar a otras crisis, me debo a Madrid y el partido nos va a acompañar". En cuanto al calentón de Feijóo respecto al precio de los carburantes, Ayuso le ha echado un cable al futuro presidente del PP. "En otros países ha habido rebajas fiscales. Aquí lo que se quiere es subir los impuestos a Madrid. Tiene que haber más ciudadanos trabajando y pagando menos impuestos. Creo que subiendo impuestos no se consigue nada. Este es un gobierno que improvisa todo. Y en cuanto a la moderación, eso también se use para no criticar al Gobierno más autoritario que hemos conocido".