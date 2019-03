La proximidad de las citas electorales marca la confrontación política en el 8M

La proximidad de las citas electorales marcó la confrontación política en torno a la jornada feminista del 8M . Desde el PSOE , se preguntaban dónde estaban los miembros del PP , que justificó su ausencia en la marcha convocada por la Comisión 8M bajo el lema 'Somos imparables, Feministas siempre' por discrepancias con el manifiesto . Ciudadanos no hizo suyas las palabras, pero sí participó al igual que Unidas Podemos en la manifestación , donde se lanzaron reproches a la formación naranja, al PP y a Vox , otro de los que no estuvo presente.

🙋🏻‍♀️/💜¡Un día histórico donde una vez más, no hemos faltado a la cita! Un día para reivindicar y seguir luchando por los derechos de las mujeres, y no pensamos dar #niunpasoatrás . ¡Todas juntas adelante, somos feministas y somos socialistas!🌹✊🏽 pic.twitter.com/ErZCTEpNjU

Tanto Calvo como Lastra coincidieron en destacar la ausencia del PP en la marcha ."Nunca ha participado en manifestaciones feministas porque no cree en el feminismo", espetó Lastra añadiendo que "no es ninguna novedad. Espero que el PP aprenda que el feminismo nunca ha sido cómodo. Ahora les toca a ellos explicar por qué pactan con la ultra derecha que quieren hacer a las mujeres ciudadanas de tercera".

Por su parte, la vicepresenta del Gobierno y ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, que acudió a la concentración con una camiseta con el lema 'Mujeres, Iguales y Libres', remarcó: "No se puede ser demócrata sin ser feministas. Nunca han contado con nosotras y ahora no saben qué hacer ni dónde colocarnos".

El 8M representa "el hoy y el mañana"

En este punto, el líder de los socialistas ha afeado a PP y Cs , partidos a los que, denuncia, no les gusta la "igualdad". Así, ha tildado de coherente al PP por no asistir a la manifestación ya que "nunca ha creído" en la igualdad entre hombres y mujeres. No lo ha sido, a su juicio, Rivera, sobre el que ha cuestionado el tipo de feminismo que defiende cuando vota "en contra de elevar los permisos de paternidad". "Dicen que defienden un feminismo liberal , ¿acaso la igualdad tiene adjetivos? Pues el femenismo tampoco", ha zanjado.

"Feminismo liberal"

También ha afeado al PSOE "quejarse de que el PP no apoyara la manifestación y al mismo tiempo que Ciudadanos fuera a la manifestación", si bien ha asegurado que respeta que "los conservadores no quieran estar en esta causa".

Podemos, "la única garantía"

Ha insistido en que "el trío de Colón" no puede llegar al Gobierno puesto que "no quiere que el modelo económico cambie", lo que implica, a su juicio, "no tener igualdad" entre hombres y mujeres. Según ha explicado Montero, con el sistema actual, las mujeres "no tienen hijos porque no saben qué les va a pasar en un mes, si van a tener empleo o si van a tener una pensión en el futuro".