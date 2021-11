El s istema de certificación de fotografías aéreas no es la única opción que tiene los vecinos afectados por la erupción de La Palma. Ya hace tiempo que la empresa tinerfeña I Love The World ayudó con sus drones a averiguar si las casas de los vecinos están en pie.

I Love The World está especializada en captar imágenes de la naturaleza. Desde Tenerife, Alfonso Escalero y sus tres compañeros se trasladaron a La Palma cuando comenzó la erupción el pasado septiembre para fotografías la belleza de la naturaleza. Fueron los autores de ‘la foto de la Esperanza’, que fue portada de The New York Times y The Washington Post.