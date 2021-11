Quién no recuerda la imagen de la casa de La Palma que se salvó de la lava del volcán de Cumbre Vieja. Muchos la llamaron 'la foto de la Esperanza' y fue portada de The New York Times y The Washington Post. Esa imagen y otras muchas fotografías aéreas las hace I Love The World, una empresa tinerfeña, que ha decidido ayudar a los palmeros a saber si su casa está en pie.