Récord de muertos en Valencia, epicentro del virus, mientras Madrid es referencia para 'The Lancet'

Valencia lidera la incidencia acumulada

En Madrid bajan las muertes pero suben los contagios

La Comunidad de Madrid, siempre en el ojo de hurácán, no solo va a vigilar que el Zendal no sufra más daños instalando cámaras de vigilancia sino que ve cómo las muertes descienden pero no los contagios tras abril la mano en las restricciones de la hostelería.