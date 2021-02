Óscar Zurriaga, vicepresidente de la SEE: "Ahora tendremos la oportunidad de comprobar que la vacuna funciona en la calle"

El epidemiólogo no descarta llegar al 70% de vacunados "antes de que acabe el año"

Imponer el uso de la FFP2 no sería la mejor idea si no la usamos "en el momento apropiado"

"Queremos muchas medidas pero luego no somos tan estrictos a la hora de cumplirlas"

España registra más de 2,8 millones de contagios por coronavirus y más de 59.800 muertes a causa de la enfermedad. La pandemia acumula cifras récord en numerosos países y la aparición de las nuevas variantes, la última la mexicana, ponen en alerta a los sistemas sanitarios.

Así lo sostiene el vicepresidente de la Sociedad Española de Epidemiología, SEE, Óscar Zurriaga, quien explica en Informativos Telecinco algunas incógnitas sobre el impacto de las mutaciones y la vacunación contra la covid19. El epidemiólogo está convencido de la idoneidad del antídoto y que este será efectivo, cree que ahora tendremos la "oportunidad de comprobar que sí funciona".

P: ¿Hay que tener miedo a las nuevas variantes?

R: "Miedo no es la palabra. Creo que no debemos utilizar esa terminología. Lo importante es que una nueva variante (en el caso de la británica ya no podemos hablar de una nueva), si tiene unas características de mayor transmisibilidad, evidentemente es un problema añadido a todo lo que ya tenemos. Una variante, sobre todo si es muy transmisible, nos complica más la vida. En ese sentido, lo que puede suceder con una variante de mayor transmisibilidad, como parece ser la británica en este momento, la que tenemos más cerca, es que si tenemos más casos, eso llevará a que tengamos más personas ingresadas, algunas de ellas en UCI y algunas acabarán falleciendo”.

P: Hay constancia de que es más transmisible pero, ¿es más letal?

R: "No es más letal, en el caso de la británica. El problema, efectivamente, es que tenemos muchos más contagios, o podemos tener muchos más. Si tenemos más casos positivos puede conllevar todo lo demás".

P: Expertos dicen que el incremento de casos no se puede asignar exclusivamente a la entrada de la variante británica

R: "Para empezar, en el mes de enero hemos tenido todo el incremento que hubo de mayores reuniones y relaciones durante la época navideña. Eso es lo que hemos tenido principalmente, no necesitábamos ahí a la variante. Teníamos ya por desgracia bastante con lo que teníamos. Por lo tanto, no parece que -la variante- haya sido un factor fundamental. Probablemente, el tema de la británica (impacto de contagios), la tendremos a partir de febrero, no sabemos si en marzo. Lo que tengamos ahora será más debido a eso, pero no solo tenemos esa variante".

P: ¿Qué opina de la variante descubierta en México? El epidemiólogo Michael Osterholm habla de un "huracán covid"

R: "Cualquier variante nueva que pueda tener unas características diferentes y que la hagan predominante debe tenernos alerta. Pero hasta que no veamos cómo se difunde y cómo de transmisible es, no podremos llegar a valorar exactamente cuál es el problema. No es tanto hablar de miedo, pero sí de mantenernos alerta a lo que sucede".

"Recordemos que la británica se identificó por primera vez en septiembre. Estamos en febrero, han pasado bastantes meses y no parece que haya habido una difusión tan extensa como podamos pensar en el momento actual. No es una cosa de un día para otro, según lo que estamos viendo. No es solo que puedan ser mas transmisibles, es que los virus también compiten por las personas susceptibles. En función de que haya más personas susceptibles o menos será mayor o menor la afectación de una variante. En cualquier caso, hacer predicciones siempre es difícil y complicado".

P: ¿Se han visto más afectados los jóvenes por las nuevas variantes del coronavirus?

R: "Los grupos más afectados vienen siendo desde después del verano el de los jóvenes y el de los más mayores. Estos son los dos grupos más afectados, tanto en números absolutos como en incidencia en tasa. Por lo tanto, no es ninguna novedad. Si hablamos de gravedad, podríamos hablar de otra cosa, pero también hemos visto casos de gravedad, e incluso fallecimientos en jóvenes. No hay mayor afectación en jóvenes desde septiembre hasta ahora, aunque sí con respecto a la situación del pasado marzo".

P: Habla de estar en alerta, ¿las vacunas también están en peligro frente a las variantes?

R: "Por lo que nos dicen los especialistas en este aspecto, no. Hasta el momento, todos nos dicen que las vacunas nos están protegiendo. La última fase de los ensayos es cuando realmente se pone -la vacuna- en la población general, y estamos viendo cómo funciona. Nunca se ha hecho con vacunas de covid y lo estamos viendo en directo. Virtualmente esto se ve de otra manera, pero cuando hay más tiempo y más posibilidades. A cambio, lo que tenemos es mucha gente que se está poniendo vacuna y, por lo tanto, vamos a poder verlo en una variedad amplia de escenarios, y eso también es bueno para poder saber exactamente su funcionamiento".

"Hasta el momento es muy pronto todavía, porque estamos con la gente que ha recibido la segunda dosis y que han empezado a tener, según nos dice la ficha técnica, la inmunidad suficiente. Pero todavía no sabemos exactamente si todo esto está funcionando como pensamos. Estamos alcanzando lo que los laboratorios y los fabricantes dicen que sucedía, que a partir de la semana o 10 días de la segunda dosis, se alcanzaba el nivel suficiente para considerar inmunizado. Ahora lo que tenemos que ver es que, con fuego real, con el virus en la calle, efectivamente, esto sea así. Tendremos la oportunidad de comprobar que la vacuna sí funciona".

Hay que esperar a ver ahora con fuego real y en calle la inmunidad de las vacunas

P: Hace unas semanas comentó que para que haya inmunidad tenemos que conseguir que se vacune al 70% de la población, lo cuál estima el Gobierno para verano. Teniendo en cuenta el porcentaje actual, ¿Cree que vamos a llegar?

R: "Todo depende de muchas cosas. No se puede decir sencillamente 'con este ritmo que llevamos'. Porque este ritmo puede cambiar de un día para otro si hay vacunas suficientes, si está yendo la gente a vacunarse con el ritmo apropiado, si no se quiebra el stock en ninguna de las cuestiones o si las circunstancias permiten que toda la gente se pueda vacunar... Hay muchos condicionantes que pueden hacer que esto se alcance o no -el 70% de españoles vacunados-".

"Pero si hablamos de poderse alcanzar, sin poner un día concreto o un mes concreto, en torno a antes de que acabe el año creo que se conseguirá. Y eso sería después del verano, o incluso podría ser antes si las circunstancias cambiaran. No obstante, tampoco conviene ser muy optimistas con esto porque ya hemos visto que hay muchos condicionantes. Realmente es un auténtico reto al que no nos habíamos enfrentado hasta ahora, el poder vacunar a una cantidad tan considerable de población en solo unos meses. No tenemos ningún precedente de campaña de vacunación de este calibre, a nivel mundial además".

Hay muchos condicionantes para decir que el 70% de la población estará vacunada antes de verano

P: ¿Qué le parece el plan de vacunación actual del ministerio de Sanidad?

R: "La Estrategia de vacunación, tal y como está planteada, hasta la segunda actualización, es una estrategia pensada de una manera apropiada. Se ha consultado a la Sociedad Española de Epidemiología, y por lo tanto, pudimos participar con nuestros comentarios y opiniones. Creemos que la Estrategia es apropiada, pero la Estrategia no concreta hasta el punto de decir en qué momento se va a vacunar en cada sitio. Eso no lo dice".

"Lo que marca es, en los grupos principales, cómo se va a comenzar y cómo se va a seguir. Hay algunas cuestiones que se han ido mejorando con las actualizaciones, por ejemplo, cuestiones que han podido dar lugar a esta picaresca de 'yo considero que debo estar antes que otro'. Eso se ha mejorado en las actualizaciones de la Estrategia, y todavía hay margen de mejora, pero es difícil concretar de entrada cuando el territorio es como es, las circunstancias en las que se vacunan no son exactamente las mismas, y no puede ponerse absolutamente todo en una estrategia general".

P: En otros países, se va a la puerta de tu casa a que te vacunen

R: "La Estrategia de vacunación que hay lo que fija es el marco que existe en cada una de las etapas. La primera etapa: residencias -personal y residentes- y personal sanitario, primero el de primera línea... Pero hay que fijarse en la concreción, por ejemplo, en el personal sanitario: en la segunda actualización ya se ha concretado hasta decir, por ejemplo, 'el personal de salud pública, en función del riesgo'. Yo soy personal de salud pública, y no he recibido vacuna, porque se entiende que no estoy en primera línea, y siempre hay un margen para decir, ¿Qué es primera línea? Primera línea en salud pública es estar en residencias, encuestar a personas infectadas... esto está claro. Pero a partir de ahí, ¿Cuál es la segunda línea? Esto es lo complicado, porque las circunstancias siempre son muy variadas".

"Puede haber gente que se les llame porque se considera que están en esta segunda línea o incluso en la primera. Eso no se concreta porque es muy difícil: ¿El conductor de una ambulancia o la limpiadora de un hospital es personal sanitario? Pues claro que sí: la limpiadora puede estar en el mismo riesgo, pero la estrategia no llega hasta ese punto de concreción. Y es en ese margen donde en ocasiones se ha producido este tipo de “interpretaciones” de entender que el concejal de sanidad es personal sanitario".

P: ¿Cómo va a funcionar cuando entre en la población general? ¿Van a llamar por teléfono?

R: "Todavía no se ha llegado a la concreción de esa etapa. Estamos todavía con residentes, personal de residencias y personal sanitario. El siguiente grupo son los mayores de 80 años y ahí ya se comenzará a plantear este tipo de cuestiones, y esa concreción la van a hacer en cada uno de los territorios, en cada comunidad autónoma. Es ahí donde lo veremos. Efectivamente, ha habido estrategias diversas en distintos países: desde montar grandes carpas, estadios o polideportivos para hacerlo, a citar a la gente en centros de salud".

"La gente está muy acostumbrada a acudir a los centros de salud, y no parece una mala opción. Pero es probable que cuando empiece sí que haya variaciones, que en algunas comunidades lo hagan en sitios y en otras llamen para ir a los centros de salud. Veremos cuál de las dos funciona mejor. A priori, el que se llame a la gente para ir al centro de salud es una opción que la conocemos de la vacuna de la gripe y aún así no es única tampoco, porque en los centros de trabajo -y ámbito laboral- también se vacuna de la gripe. No vamos a asistir a una única estrategia, sino a varias".

Que se llame a la gente para vacunarse en los centros de salud es una opción

P: La vacuna AstraZeneca no se aplicará a mayores de 65 ¿Qué cree que va a pasar?

R: "El problema de la vacuna de AstraZeneca es por la ficha técnica, porque tampoco sabemos mucho más hasta el momento. En los mayores de 65, al parecer, la inmunidad que confieren no ha podido ser probada. En circunstancias de un ensayo en un tiempo estándar podrían haber incluido a gente de 65 y demostrar o no si conferían la inmunidad. Pero en estas circunstancias el fabricante se cura en salud y dice 'yo no puedo asegurar que sea así, haga usted lo que considere'. Lo prudente es seguir la ficha técnica, no saltártela, y hacer caso al fabricante. Hacerlo de otra manera es arriesgarse y a lo mejor sale bien, o a lo mejor no. No hay que poner vacunas si no tenemos la seguridad".

P: ¿Cómo valora la progresión de la covid19?

R: "Lo primero que hay que ver es cómo está la situación en cada territorio. La situación no es homogénea, hablamos de si sube o si baja pensando que en todos sitios es igual. Y hay sitios, que se pueden ver en las gráficas, que registran claramente tres subidas y en otras no se ven. Hablar de tres, incluso ya hay quien está hablando de cuatro -oleadas-, pues esto depende del territorio. Cada territorio lo ha experimentado de una manera".

"En este momento, a nivel nacional, y en algunas comunidades autónomas también es así, lo que estamos viendo es que el pico tremendo que hemos alcanzado en enero parece que ya no sigue subiendo, y en algunos sitios estamos bajando. Pero estamos, pese a bajar, a unos niveles muy superiores al del pico que tuvimos en octubre. Aunque estemos bajando todavía estamos muy altos. Primero vienen infectados, después desarrollan síntomas y acaban en los hospitales, en las UCI y en los fallecimientos. Es en esta última parte donde no hemos alcanzado todavía el pico total, porque vemos que en algunos sitios se sigue subiendo. Hasta que no quebremos esa otra curva de hospitalizados, UCI y fallecidos, no podremos decir que la situación empieza a mejorar bien. Que tengamos menos infectados es bueno, pero no acaba con el problema".

P: Hablando un poco en concreto de Madrid, ¿cree que habría que tomar medidas más severas como cerrar la hostelería o el aeropuerto, por ser un posible foco?

R: "Algunas comunidades autónomas ya han propuesto medidas como cerrar la hostelería. En cuanto al aeropuerto, según los casos publicados, no parece que sea el principal foco de contagios, ni muchísimo menos. Eso sí, mientras estemos en esta situación, cuanto menor contacto tengamos con otras personas, y esto es muy duro de decirlo, pero es así, mejor nos irá".

"Cuando se habla de confinamientos estrictos y confinamientos cortos, hay que recordar que en el primero, desde el 14 de marzo hasta que se alcanzó el pico, pasaron más de dos semanas. Significa que un confinamiento a rajatabla no es efectivo de un día para otro. Tiene muchas dificultades y controversias. Se está intentando hacer de la mejor manera, no yugular toda la actividad y mantener aquella que realmente no es la principal causante de los problemas. Cada región lo hace como considera en cada momento".

P: ¿Se descarta por lo tanto un confinamiento severo a nivel nacional?

R: "Lo que se está vendiendo por parte de algunos es que sería un confinamiento corto y rápido, y ya todos a la calle. Esto no sería así. En marzo no fue así, quien vende eso probablemente si acierta será porque la situación cambia radicalmente. Por ejemplo, si estamos de bajada, hacer un confinamiento en este momento, todo el mundo dirá 'qué bien ha funcionado'. No, pero es que ya estamos de bajada desde antes".

Queremos muchas medidas, pero luego no las cumplimos

"Lo venderá cada uno como considere, pero en cualquier caso hay determinadas actividades ahora (ya sabemos que en marzo se cerró todo), algunas como las escolares, sobre todo las etapas más precoces, que no sería muy conveniente incluirlas dentro de esos confinamientos estrictos. Esto lleva otra serie de movimientos, y evidentemente este es el riesgo que estamos corriendo. Esto es como las siete y media, o te pasas o no llegas. Conviene ir siendo razonables con aquello que pueda ser, pero sobre todo debemos ser muy cumplidores, que esto es otra cuestión que se olvida. Queremos muchas medidas pero luego no somos tan estrictos a la hora de cumplirlas".

P: Sobre la mascarilla FFP2, ¿Cree que llegará a obligarse en algunos espacios de España? Austria ya lo hace en el transporte público

R: "No lo sé, pero evidentemente cuanto más protegido se vaya siempre va a ser mejor. Sabemos además que hay muchas mascarillas que son absolutamente inservibles, vemos gente que se pone cualquier cosa en la cara. También es verdad que las mascarillas FFP2, mal puestas o utilizadas más tiempo del necesario, no mejoran el resultado. Y a veces una mascarilla quirúrgica bien acoplada a la cara puede ser más efectiva que una FFP2 que tenga aperturas por todos lados o lleve puesta tres semanas, que también lo hemos visto. Hay que ser muy cuidadoso cuando esto se plantea".

Vemos gente que se pone la mascarilla en la barbilla y se cree protegido

"Vemos gente que utiliza mal la mascarilla, que se la ponen en la barbilla o están despeluchadas. Este tipo de cosas son las que nos hace tener una falsa sensación de seguridad. Por lo tanto, imponer una mascarilla que tiene unas condiciones de uso concretas -como la FFP2-, igual no es la mejor de las ideas si no somos capaces de usarla en el momento apropiado, porque para el transporte público puede ser apropiada, pero para otros ámbitos no sería necesaria".

Las mascarillas FFP2 mal usadas tampoco sirven para nada