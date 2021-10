Cuenta atrás para la vuelta a la normalidad: las restricciones, comunidad por comunidad

La evolución favorable de la pandemia ha llevado a las autoridades a levantar las restricciones horarias de la hostelería en la mayoría de las regiones que no lo habían hecho, y a suprimir y/o ampliar los aforos en buena parte de ellas, al igual en el ocio nocturno.

No obstante, Baleares y Galicia podrán exigir el certificado covid en las discotecas, tal y como habían solicitado a la justicia, en el caso de la segunda para los locales que abran hasta las 4 de la mañana con un aforo del 75 por ciento en el interior.

Castilla-La Mancha y Castilla y León, por contra, son las que menos medidas mantienen: han levantado todas, salvo la obligatoriedad de llevar mascarilla en espacios cerrados y cuando no se puede mantener la distancia de seguridad.

Pero a pesar de la mejora, y ante el temor a que se repitan los macrobotellones, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha apelado nuevamente a la prudencia y a no bajar la guardia, y ha recordado que aunque las vacunas “hacen su trabajo, por sí solas no pueden,” de ahí que insista en la cultura del “cuidado y la protección” . Así quedan las restricciones en las diferentes comunidades autónomas:

Castilla-La Mancha no tiene restricciones, salvo por el uso de la mascarilla que se mantiene en espacios cerrados y cuando no se puede guardar la distancia de seguridad. En la hostelería, se permite el consumo en barra y ya no existe limitación de aforo ni del número de comensales por mesa. Se permite el baile. Los cines, teatros y auditorios eliminan las restricciones de aforo y se permiten encierros en las calles y festejos taurinos. Los eventos deportivos se celebran con público sin restricción de aforo pero siempre sentado.