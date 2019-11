Resultados Elecciones Generales 10-N: Los números no salen: ¿Y ahora qué?

El PSOE vence (120), el PP sube(88), Vox (52) se erige tercera fuerza, Unidas Podemos cae (35) y Ciudadanos se derrumba (10) pero con estos números, las cuentas no salen. De la repetición electoral no ha salido ni un partido ni un bloque mayoritario. Al contrario. Se complica gobernar. No hay ni sumas, ni alianzas fáciles.