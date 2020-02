Sánchez en la primera sesión de control al Gobierno: "Ábalos cumplió su deber, evitar una crisis diplomática"

9.53 La diputada del PP, Belén Hoyos, acusa a Ábalos de mentir. "No pasaría la prueba del polígrafo". "Qué sabe usted de su jefe qué tanto le hace temblar". "Netflix podría hacer una película con los acontecimientos de las últimas semanas", le dice Hoyos antes de pedir su dimisión.

9.49 Ábalos responde que lo importante es que "esta señora no entró en espacio Schengen" y "no añadir más problemas diplomáticos" con el Gobierno de Venezuela. Recuerda que fue Rajoy quien restableció los diplomáticos con esa crisis.

9.38 Responde Marlaska: "No ponemos el ojo en la nacionalidad. Nos fijamos en el delito. Estamos invirtiendo en seguridad para asegurarla al conjunto de la ciudadanía". Detrás del 70% de los delitos sexuales denunciados hay españoles, dice el ministro que añade que hay más denuncias porque las mujeres no tienen miedo a denunciar. Acusa de la diputada de Vox de xenofobia. "Estamos comprometidos con los derechos y libertades de todos, nacionales y no nacionales".