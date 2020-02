Primera Sesión de Control al Gobierno: Sánchez pide a Casado que no convierta al PP en el eco de Vox

P rimera Sesión de Control en el Congreso. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este miércoles a Pablo Casado que "no sea eco de la ultraderecha" con crispación e insultos. El jefe del Ejecutivo le ha ofrecido su mano tendida para dialogar y alcanzar acuerdos sobre Cataluña, en materia de financiación, el Pacto de Toledo o la renovación CGPJ.

" Haga usted una oposición de Estado. No sea el eco de la ultraderecha . Sea la voz de millones de españoles que votaron una opción moderada en el PP. Si usted está dispuesto a ser valiente y no dejarse arrastrar a quienes le quieren llevar a una deriva extremista y lo que quiere es dialogar y resolver problemas de nuestra sociedad, yo le tiendo la mano en esta legislatura ", ha afirmado rotundo Pedro Sánchez en la primera Sesión de Control a su Gobierno.

lPor su parte, el líder del PP, Pablo Casado, no ha bajado el tono para pedirle que "cumpla la ley" en referencia a Cataluña. "A tiempo está de no seguir los pasos de Maduro regresando a las instituciones y al Estado de Derecho...No se puede decir en España que la ley no basta", ha subrayado en el mismo tono.