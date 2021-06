La ministra indicó que la subida media de los convenios colectivos para este año oscila entre el 1,5% y el 1,8%. "Por tanto, no es demasiado justo que dejemos a los que más lo necesitan, no congelados, sino con una pérdida de poder adquisitivo", anticipando que la subida se producirá. Por estas palabras podríamos entender que se intentará ajustar, al menos, a estos porcentajes. Esto podría dejar el SMI de 2021 en torno a los 968 euros. Los sindicatos ya han anunciado que no aceptarán una subida inferior a ese 1,8%.