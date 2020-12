El Gobierno subirá el Salario Mínimo Interprofesional en 2021: los sindicatos no aceptarán menos del 1,8%

"Sería un error ir a esa vía (refiriéndose a la postura de la patronal) y, por lo tanto, el lunes volveremos a recabar todo el conjunto de opiniones" , ha dicho, tras afirmar que el Gobierno no va a condicionar el debate a ninguna cifra concreta, "más allá de entender que la congelación no es oportuna".

Los sindicatos no aceptarán una subida "menor"

"La patronal no ha venido más que a decir aquello que dice siempre: ahora no podemos, ahora no es el momento o no es posible", ha dicho Pino, que ha pedido a los empresarios que "se comporten" en la negociación y les ha instado a hacer una propuesta de subida y a que dejen de lado las negativas, porque "han obtenido una ingente cantidad de dinero para salvar a las empresas" durante la pandemia.