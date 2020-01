Rufián no descarta un tamayazo porque se espera cualquier cosa de la derecha

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, al que se ha referido con especial agradecimiento Adriana Lastra por sus labores en la negociación y que ayer dejó claro que si la mesa de negociación no fructificaba no habría investidura, espera que el próximo martes el líder del PSOE, Pedro Sánchez, pueda ser investido presidente del Gobierno si no hay "ningún tamayazo", algo que no ha descartado. "De la derecha nos esperamos todo", ha dicho.