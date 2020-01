Minuto a minuto: Bronca, tensa y desagradable jornada en el Congreso

Pedro Sánchez está a un paso de lograr ser presidente con el apoyo de los independentistas

Alta tensión tras la declaración de Bildu que no ha bajada en toda la mañana

12:00: Habla Sánchez antes de la primera votación para recordar las presiones que han sufrido quienes apoyan su investidura. Frente a la coalición del apocalipsis, la del progreso que saldrá el 7 de enero. No han aprendido a aprender. Frente al insutlo la mesura, frente al acoso la templanza y frente a la amenaza el diálogo. "Ojalá no existiera la intolerancia pero existe, pero nuestra democracia la reconoce. Dejemos el rencor a quien ha perdido las elecciones". Hay esperanza para los jóvenes, los pensionistas, los que se marcharon fuera...hay esperanza para los que quieren vivir en concordia. Hay esperanza.

11:40: Lastra ha defendido a Sánchez y la abstención de Bildu y ha atacado con dureza a Navarra Suma. "Su partido y UPN no tuvieron problema en buscar el apoyo de Bildu cuando les hacía falta. Sí voy a hablar del año 93, con los Presupuestos, cuando ETA existía y mataban a 20 personas al año. ¿Sabe cuántas veces votaron ustedes con los partidos independentistas? En esta Cámara, 295 veces. Ya basta de hipocresía". Y ha criticado al PP con mucha dureza: "Si usted habla como Vox, actúa como Vox y hace política como Vox, no es que se convierta en Vox, es que sus votantes acabarán votando a Vox". Y a Vox: "Ustedes no quieren construir una España mejor, ni tal y como dicen, devolver a España su grandeza. Quieren destruir lo que nos hace grandes, la libertad, la justicia social. Son ustedes el partido del odio", ha señalado Lastra.

11:35. Lastra ataca a Arrimadas porque apuesta por los tamayazos, y le pide que no traiga bolsas de dinero porque en el Congreso no hay tránsfugas. Y la acusa de estar en la irrelevancia, mientras esta enseña una imagen que evidencia que su cv es ser del PSOE. Ha tenido palabras también para Casado al que ha acusado de pedir la dimisión del que ha ganado elecciones y celebrar derrotas y de usar el terrorismo. Y le acusa de elegir siempre el interés de su partido frente a España. Lastra ha vuelto a echar en cara al PP su postura ante la violencia de género. Ustedes y sus socios son un peligro para la seguridad de las mujeres", ha espetado Lastra que ha criticado la labor del PP durante la crisis y les ha dicho que no les van a amedrentar con gritos.

11:30: O se acepta el resultado de las elecciones o no se cree en la democracia. Han acabado donde empezaron hace 40 años, en la extrema derecha. Su único proyecto es devolver España al pasado. Con ERC no nos unió el amor sino el espanto, pero también la política que resuelve problemas. Lastra ha dado las gracias a todos los que han apoyado al Gobierno. Lastra ha agradecido a Rufían su valentía y su compromiso. Los ciudadanos han pedido diálogo, diálogo, diálogo. "Es el primer Gobierno de izquierdas de la democracia, vamos a hacer que merezca la pena y esperamos que la próxima vez hacemos historia un poco más rápido. No esperábamos nada de la ultraderecha, pero sí de los llamados constitucionalistas.

11:25. Adriana Lastra acusa a la derecha de intentar un golpe de Estado y duda de su sentido democrático. "La democracia se abre paso y las derechas no podrán impedir que se forme el Gobierno. Tenemos el parlamento más fragmentado de la democracia, los españoles no han votado bloqueo. El extremismo y el bloqueo no son un proyecto de país es un reflejo de su falta de propuesta. La derecha solo respeta la voluntad de los ciudadanos cuando les votan a ellos. Las derechas han llegado tarde a la Constitución, a la igualdad no han llegado aún, al Estado de Bienestar lo que hacen es recortarlo, siempre van a remolque".

11:20: Sánchez vuelve a repetir que UPN llegó al poder de la mano de Bildu justificando que 26 son más que 24.

11:15: "Su Gobierno es legítimo pero es inmoral pactar con quien lleva años blanqueando el terrorismo o con personas condenadas por intentar romper nuestro país", responde Sayas de Navarra Suma en una nueva intervención. "Parece mentira que tenga los asesores que tiene porque siempre que habla de Navarra mete la pata. Yo entiendo que para tapar sus vergüenzas trate de esparcir que todos hemos ido de la mano de Bildu".

11:05: Sánchez contesta ahora a la CUP y les echa en cara que ser antisistema es lo más cómodo.

11:00: Sánchez dice que las mesas bilaterales sí están recogidas en la Constitución. Y a Navarra Suma le recuerda que todos los escaños del Congreso son legítimos. Y le ha recordado cuando UPN obtuvo la presidencia de Navarra y les he echado en cara su piel fina cuando son capaces de insultar. Y le ha recordado que a tenor de las elecciones de Navarra evidencian que el 60% de los navarros apuesta por un gobierno progresista. Y le recuerda que con los socialistas ha habido más Guardia Civil que con el PP y que el PSOE es más foralista que nadie.

10:51. Foro de Asturias critica el uso de Sánchez de la Moncloa, del CIS, de la televisión y de la abogacía del Estado y advierte de la desigualdad a la que nos lleva el pacto. "Usted en su adanismo ha olvidado que España tiene ocho siglos".

10:50. Foro Asturias denuncia que el pacto de Sánchez incumple el art 1 de la Constitución que declara que la soberanía nacional reside en el Estado español y advierte que la plurinacionalidad no está recogida en él. Sus acuerdos consagran la desigualdad. A su partido se le cae la E de español.

10:40: Sergio Sayas es rotundo con Sánchez: "Le decimos que la Guardia Civil no se va a ir de Navarra porque Navarra la necesita". Y ha acusado a Sánchez de querer blanquear a Bildu. "No es posible blanquearlo porque es lo más negro de la democracia. Porque los que les hicieron mirar debajo de sus coches, les pusieron dianas y les amenazaron o mataron, usted aleja los principios de la política para alcanzar el poder a cualquier precio". Busque usted los mejores socios para presidir a España porque se lo merece, le ha conminado para acabar.

10:34: Navarra Suma arremete contra Sánchez al que acusa de arrodillarse ante Bildu y le ha acusado de tener muchas tragaderas para ser investidos con esta gente. "Fascismo son 857 muertos por ETA en nuestro país. Ha habido gente extorsionada, chantajeada, como no les puedo pedir decencia les pido vergüenza al menos cuando suban no digan determinadas cosas. No han tenido las agallas de condenar el terrorismo. No han salido a decir asesinar a alguien por pensar diferente eso es totalitarismo. Y los que esperan en las cárceles no son de mi partido precisamente, son de Bildu. Yo me preguntaría por qué Otegui me prefiere a mí, nunca sería presidente con la abstención de Bildu como ha hecho en Navarra. El portavoz de Navarra Suma ha recordado al presidente lo que en su día dijo sobre Podemos y Bildu. "No se puede mejorar un país de la mano de quien quiere destruirlo", ha dejado claro Sergio Sayas.

10:30: Si ser antisistema es estar en contra de este sistema que perpetúa la pobreza sí lo somos. CUP deja claro que votará no. "No banalicen la extrema derecha".

10:16: La diputada de la CUP Mireia Vehí reafirma que el Rey hizo un discurso autoritario y reincide en la consideración de la justicia como golpe judicial. "Excepcionalidad cuando el único golpe de Estado que ha habido en nuestro país ha sido el judicial, que ha encarcelado a nuestros representantes políticos. En este contexto, ustedes plantean la propuesta de investidura y de Gobierno. Queríamos subrayar que es un contexto político excepcional". Según Vehí, hay que reconocer "el derecho de autodeterminación". Vehí vuelve a recordar los heridos (los cifra en 1.000) del 1-0 y a hablar de represión. Considera ERC que el pacto que han planteado con ERC no tiene recorrido.

Sigue la bronca en el debate de investidura con la intervención de Mertxe Aizpurua de EHBILDU. Recordar a su señorías que Bildu, nos guste o no, tienen los mismos derechos que cualquier representante en el Congreso. Eso se llama democracia. — Gorka Landaburu (@G_landaburu) January 5, 2020

10:15: El PP denuncia que "es vergonzoso" lo que está pasando en el Congreso. "Mientras Batet pide respeto a la representante de Bildu por atacar a S. M. el Rey, manda callar a Pablo Casado por pedir respeto al jefe del Estado".

10:10: Ciudadanos, en boca de Edmundo Bal, exigen que Aizpurua se retracte de las palabras en las que el 3 de octubre ha señalado que Aizpurua ha llamado autoritario al Rey de España. Batet contesta que las épocas en las que no se podía criticar a las autoridades del Estado han pasado. "Hoy disfrutamos de una democracia plena, para garantizar esa democracia, tenemos que garantizar la libertad de expresión en esta Cámara y eso es lo que va a hacer esta presidencia".

10:09: Abascal vuelve con algunas de las víctimas de ETA. Se había marchado para no echar a Bildu.

10:05: Casado critica que Batet según el artículo 103, ni el candidato a presidente del Gobierno han defendido al Rey y la Constitución. "Es la intervención más nauseabunda que he escuchado. Es infame lo que hemos vivido". Grtis de libertad, libertad en la bancada del PP.

10:03: Aizpurua pregunta por qué lo que se hace en Escocia o Quebec no se puede hacer en España. Sánchez contesta que la democracia española está entre las 20 mejores del mundo... pese a los casos de corrupción del PP.

10:00: Sánchez puntualiza que la Constitución no es una cárcel sino que ha dado los mejores años a España y recuerda que Escocia tiene menos grado de autonomía que el País Vasco.

9:55. Batet, ante la idea de hablar de Alvarez de Toledo de hablar dice que le dará el turno después de la portavoz de Bildu que dice que la Constitución no puede ser una cárcel de pueblos.

9:50: Batet habla de la obligación de la presidencia de garantizar la libertad de expresión de nuestra Constitución ante el griterío contra la representante de Bildu. Batet ha recordado que en el Congreso se han escuchado cosas execrables e incluso falsedades.

9:49: La representante de Bildu pide a Sánchez que mire a Escocia. Y pide a Sánchez que no abandone a los inmigrantes. Vuelve a pedir que se deje votar a la gente lo que quiere ser. La representante de Bildu recuerda la exigencia del derecho a decidir de la sociedad vasca a la que hay que hacer frente. La vía del autonomismo está agotada y no lleva a ningún lado. Y apuesta por democracia por encima de la Constitución. La derecha va a impedir cualquier avance por tímido que sea y lo harán con este griterío.

9:41: Abascal no ha querido estar presente mientras la portavoz de Bildu hablaba en el Congreso.

ETA en la tribuna del Congreso. Nuestros diputados, víctimas y con sus familias asesinadas, en los pasillos.

Sánchez atornillado a su ambición en el escaño, deseando obtener el salvoconducto de los terroristas. pic.twitter.com/Pa5oQBujiS — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) January 5, 2020

9:40: Sánchez habla de una sociedad vasca plural en la que no se puede hablar de vascos buenos y malos. en función de su afinidad. Nosotros defendemos el Estado Autonómico. Estaremos enfrente de la centralización que trae pobreza a las regiones más pobres.

9:37. Sánchez dice a Bildu que España no sufre una crisis sistémica y cree que la solución es reforzar los proyectos supranacionales. "Lo que le puedo garantizar es que en España hay una mayoría progresista, es que a los desafíos no se responsa con valores reaccionarios de la derecha". Y en este sentido cree Sánchez que es vital desarrollar el Estado Autonómico, que debe ser actualizado porque está desgastado, en la declaración de Granada y Barcelona. Y en ese sentido considera que hay que trabajar juntos.

9:35. Podemos no tarda en poner un tuit denunciando lo que ha ocurrido mientras hablaba Bildu y pidiendo educación.

Todos los diputados del Congreso tienen derecho a tomar la palabra sin que les llamen asesinos o terroristas. Nosotros no llamamos fascistas, ladrones o criminales a los diputados de la derecha cuando toman la palabra. Debemos a la gente educación y respeto a las instituciones — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) January 5, 2020

9:32. Sánchez empieza hablando de la crisis a la que se ha referido Bildu y sus efectos. Y habla de que estamos en tiempos de interdependencia y no de independencia porque ahora las soluciones a los poroblemas son globales. "En el mundo hay menos estados que naciones, muchas se sienten identificadas dentro de un Estado".

9:30: Pablo Casado se lleva la mano al corazón y grita vergüenza mientras que se escuchan gritos de Viva el Rey. Termina la intervención de Bildu algunos diputados de la bancada de la derecha se ponen a corear: "Fuera, fuera, fuera, fuera, fuera".

9:25: Bildu ha posibilitado que María Chivite presida el Gobierno en Navarra" recuerda Aizpurua que además pide el acercamiento de los presos de ETA con los que señala se está cometiendo una vulneración de los derechos humanos. "Señor Sánchez con nuestra abstención apoyamos su investidura".

9:22. Batet reacciona ante los gritos de asesinos y pide perdón reclamando libertad de expresión y defendiendo este como uno de los valores del Estado democrático y de Derecho. La indignación en las bancadas de PP y Vox es evidente. Y más cuando Batet habla de Otegui al que menciona Aizpurua al recordar que dijo en su momento que "si surge una oportunidad histórica de que el Estado español se democratice y avance hacia una sociedad justa e igualitaria, la izquierda independentista estará dispuesta a ayudar". Casado desde su escaño dice a Batet que se está haciendo apología del terrorismo.

Patadas, golpes, vítores al rey, gritos de asesina y peticiones expresas de tamayazo desde la bancada de las derechas mientras interviene Mertxe Aizpurua de EH Biildu. Y no pasa nada.



O se para institucionalmente este ambiente guerracivilista o llegará a la calle. Más aún. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) January 5, 2020

9:20: Bildu apela como nación al derecho a decidir, señala Aizpurua. Ha recordado que la mayoría de la población vasca no apoyó la Constitución española. Un diputado ha gritado "asesinos" mientras Mertxe Aizpurua hablaba desde la tribuna.

9:15: EH Bildu habla de una contrarreforma de la derecha que apuesta por las élites y el patriarcado. Y cree que parte del PSOE se puede sentir cómodo con los postulados de la derecha. Reconoce Aipurua que el tono de Sánchez ha cambiado y apoya parte de sus postulados, entre ellos el diálogo y la recuperación de los derechos que se han perdido en la última década. "Usted ha empezado a comprender que queremos respeto a lo que somos y sentimos y que existe un camino para resolver los conflictos con políticas. Si es así Bildu no será un obstáculo, aunque valoraremos hechos y no intenciones".

9:10: Aipurua arremete contra la propiedad privada, contra la economía de mercado y contra el régimen del 78, que considera que no instauró un régimen auténticamente democrático. No ha faltado una mención a Felipe VI al que ha identificado con el antiguo régimen al que ha acusado de fomentar entre otras cosas el patriarcado. "La ofensiva independentista catalana ha llevado a un callejón sin salida al autonomismo".

9:00. EH Bildu con sus 5 diputados, por primera vez con grupo propio, resultará vital para la investidura de Sánchez. Las primeras palabras han señalado que estamos ante una crisis de régimen y por eso ha habido cuatro elecciones en un breve período den tiempo. No han faltado las menciones iniciales al franquismo y al régimen atado y bien atado régimen del 78. Mertxe Aizpurua ha resaltado el incremento del voto de las izquierdas soberanistas.