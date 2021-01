La tercera ola sigue imparable: las CCAA estrechan el cerco a las relaciones sociales

Por ello, cobra relevancia la postura de la Comunidad de Madrid. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ya ha advertido de que no adelantará el toque de queda a las 20:00 horas para "no arruinar" a la hostelería. "Conmigo que no cuenten", ha dicho Ayuso frente a la mayoría de sus homólogos, que abogan por un adelanto.